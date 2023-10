In der „guten Stube Oberschwabens“ haben sich die Grünen am Wochenende zu ihrem Landesparteitag versammelt, wie Weingartens Oberbürgermeister Clemens Moll (CDU) seine Stadt nannte. Was nach Puppenstube klingt, darf nicht über die kommunalen Probleme hinwegtäuschen, machte Moll in seinem Grußwort zum Auftakt deutlich. Ungemütlich war der Auftakt vor allem auch für Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Die kommunalpolitischen Herausforderungen seien vielfältig und groß, erklärte Moll. Wohnen sei ein Mega-Thema, Investitionen in Bildung in großem Maße nötig. Konkret sprach er über die Nachnutzung des vormaligen Krankenhauses 14 Nothelfer. „Aktuell wird das ehemalige Krankenhaus als Flüchtlingsunterkunft genutzt“, sagte Moll und kam so zum aus seiner Sicht drängendsten Thema.

Landwirte protestieren vor dem Kongresszentrum

„Mein Eindruck ist, dass wir auf eine Systemüberlastung zusteuern“, so Moll. Es gebe keine freien Kita-Plätze mehr, die Flüchtlingsklassen seien voll, und: „Unsere Ausländerbehörde der Stadt Weingarten ist inzwischen zusammengebrochen, unsere Mitarbeiter haben gekündigt.“ Es müsse gelingen, Ordnung in die Flüchtlingskrise zu bekommen und so die demokratischen Kräfte mit Blick auf Kommunal- und Europawahlen im kommenden Jahr zu stärken.

Für uns geht es um die Wurscht. Barbara Endraß

Vor dem Kultur- und Kongresszentrum empfingen Landwirte die Delegierten der Grünen ‐ von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft, auch vom Bundesverband Deutscher Milchviehhalter. Ihr Anlass: Pläne der EU, Gentechnikregeln zu lockern. „Es wäre dramatisch, wenn es so kommt, wie die EU vorschlägt“, sagte Biobauer Jörg Endraß aus Primisweiler. „Das wäre für die ökologische Landwirtschaft das Aus.“

Nerven liegen blank

Seine Frau Barbara Endraß fängt Ministerpräsident Kretschmann an der Eingangstür ab. „Für uns geht es um die Wurscht“, sagte sie. „Wir sind nicht gegen Gentechnik, wir sind nicht wissenschaftsfeindlich, aber es muss Regeln geben.“ Das müsse sie ihm nicht erklären, entgegnete Kretschmann. „Wir beschäftigen uns wirklich mit dem Thema. Keine Sorge, Eure Stimme ist sehr prominent da.“