Fußgängerin von Auto erfasst

Bei einem Verkehrsunfall ist am Montag kurz nach 10 Uhr eine 76-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Ersten Ermittlungen zufolge betrat die Seniorin die Fahrbahn neben dem Zebrastreifen in der Friedhofstraße, ohne den herannahenden Renault eines 69-Jährigen zu beachten. Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die 76-Jährige wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.