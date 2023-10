Ein älterer Mann soll in Weingarten am Vormittag gegen 11.40 Uhr ein Mädchen von ihrem Fahrrad geschlagen haben. Er habe sich offenbar darüber geärgert, dass die Elfjährige am Dienstagmittag mit ihrem Rad durch eine Fußgängerzone fuhr, teilte die Polizei in einer Mitteilung mit.

Mit der Faust auf das Mädchen losgegangen

Deshalb habe er mit der Faust auf den Oberkörper des Mädchens geschlagen. Daraufhin stürzte es und verletzte sich demnach leicht. Die Polizei in Weingarten sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach Polizeiangaben soll der grauhaarige, bärtige Mann eine blaue Jacke, blaue Jeans und Joggingschuhe getragen haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751/803-6666 entgegengenommen.