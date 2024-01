Die Katholische Jugend Weingarten sammelt wieder Christbäume für ihren großen Funken am Panzerbuckel in Nessenreben. Am 13. Januar haben Bürger die Möglichkeit, ihren Christbaum zwischen 9 und 15 Uhr an zwei zentrale Abgabestellen zu bringen: zum Festplatz in der Abt-Hyller-Straße oder zur Grünmülldeponie in der Talstraße 91. Mika Faiß leitet das Funken-Organisationsteam und sagt gegenüber schwäbische.de:

Wir saugen das Auto derjenigen, die einen Weihnachtsbaum bringen, bei Bedarf auch aus. Mika Faiß

Rund 6000 Bäume sollen brennen

Damit der Funken bis zu 15 Meter hoch werden kann, sind die Bäume wichtig. Eine Grundlage für den Funken bildet ein Gerüst aus Einwegpaletten, zwischen die dann die Bäume gelegt werden. Faiß schätzt, dass jährlich etwa 6000 Bürger ihren Baum zur Katholischen Jugend Weingarten bringen. Der Funken selbst wird ab 26. Februar ab 18.30 Uhr brennen.