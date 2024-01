In Weingarten treiben derzeit einige Firmen den Glasfaserausbau für schnelles Internet voran. Da laut dem Telekommunikationsgesetz jedes Unternehmen seine Rohre dafür selbst legen darf, kann theoretisch auch jedes die Gehwege dafür aufgraben. „Volkswirtschaftlich ist das total verrückt, aber es ist so“, sagt etwa Armin Walter, kaufmännischer Geschäftsführer von Teledata. Wann die Anschlüsse dann wirklich aktiv werden, lässt sich noch nicht genau abschätzen.

Firmen reservieren und machen nichts

Seit Oktober bietet die OXG (Open Access Glasfaser) Weingartener Bürgern Verträge an, die sie an das Glasfasernetz anbinden können. Das Unternehmen möchte in Weingarten ab Anfang 2024 rund 3200 Haushalte und Betriebe mit Glasfaser ausstatten. Die Telekom plant gerade keinen Glasfaserausbau, eine Sprecherin schreibt: „Die Telekom schaut sich aber regelmäßig die Ausbauplanung an und ist mit den Kommunen in Gesprächen.“

Die Teledata baut durchweg immer wieder Straßenzüge in Ravensburg und Weingarten aus, nur tut sie das meist gemeinsam mit den Technischen Werken Schussental (TWS).

Teledata Teledata ist ein Tochterunternehmen der regionalen Energieversorger Stadtwerke am See in Friedrichshafen und der TWS in Ravensburg. Gegründet wurde der Telekommunikationsanbieter 1997.

Teledata ist nicht sehr glücklich über das übliche Vorgehen im Bereich der Telekommunikation. Da es für den Glasfaserausbau viele Förderungen vonseiten des Landes und des Bundes gebe, würden sich sehr viele große Firmen mit viel Kapital auch auf die mittelgroßen Städte im Schussental stürzen, so Armin Walter von Teledata.

Das Problem dabei sei, dass diese Unternehmen häufig Bereiche für sich reservieren, damit kein anderer Anbieter dort Glasfaser verlegen kann, dann aber nie anfangen ihre Pläne umzusetzen. Walter: „Das ist, wie wenn man sein Handtuch auf die schönste Liege legt und den ganzen Tag nicht an den Pool kommt.“ Die Teledata gehe immer mit, wenn die TWS etwas ausbaue, nur sei das ein zeit- und kostenintensives Unterfangen. Diese Probleme haben einige große Firmen offenbar nicht.

Bauarbeiten in 250 Straßenzügen

Die OXG möchte nach eigenen Angaben 7 Milliarden Euro in den Ausbau des Glasfasernetzes in ganz Deutschland investieren. Sie wird voraussichtlich im ersten Halbjahr 2024 in etwa 250 Straßenzügen in Weingarten den Boden auf Geh- und Radwegen aufgraben, um ihre Rohre zu verlegen. Das teilt die Unternehmens-Pressesprecherin Tomke Hollander mit. Welche Firma wo die Wege aufgräbt, das kann die Stadtverwaltung Weingarten aufgrund des geltenden Telekommunikationsgesetzes nur wenig bis gar nicht beeinflussen, so Pressesprecherin Sabine Weisel.

Es ist Unsinn, dass jeder seine eigene Infrastruktur bauen kann, aber am Ende mag jeder seine eigene Suppe kochen Armin Walter

In Sachen Glasfaserausbau gibt es auch den Zweckverband Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg. Er hat das Ziel, bis 2030 jedes Haus im Verbandsgebiet mit einem direkten Glasfaseranschluss zu versorgen. Auch die Stadt Weingarten ist Mitglied, derzeit gebe es laut Weisel jedoch keine Ausbautätigkeiten in Weingarten.

Ganz im Gegensatz zum Plan der OXG. Tomke Hollander sagt, dass die Firma grundsätzlich offene Glasfasernetze baue. Das heißt, dass andere Telekommunikationsunternehmen die Rohre für ihre eigenen Anschlüsse ebenfalls nutzen können, um den Kunden mit ihren eigenen Produkten zu versorgen. Dafür müssen sie dem Besitzer der Infrastruktur eine Art Miete zahlen, die laut Armin Walter recht kostspielig ausfallen kann, denn die Preise seien nicht reguliert und es werde hart verhandelt. Dennoch werde die Teledata versuchen, Synergien mit den anderen Anbietern aufzubauen.

Verträge in Ruhe durcharbeiten

Ehe ein Telekommunikationsunternehmen überhaupt etwas tun kann, braucht es die Erlaubnis der Haus- oder Wohnungsbesitzer, einen Glasfaseranschluss zu legen. Hierzu sind laut Tomke Hollander Vodafone-Medienberater im Auftrag von OXG vor Ort und informieren über die Anschlussmöglichkeiten. Den Anschluss verlegen zu lassen, das ist kostenlos, wie das Unternehmen betont. Und das stimmt auch, sagt Thomas Schröbler, Vorstand des Gemeinnützigen Vereins für Verbraucherberatung und Verbraucherschutz in Weingarten. Man könne sich diesen Anschluss gefahrlos legen lassen. Allerdings sei noch nicht abzusehen, wie hoch die Kosten sind, wenn der Anschluss aktiviert wird. Das hänge auch vom späteren Anbieter ab. Bis die Anschlüsse wirklich funktionieren, könnte es noch Monate, vielleicht Jahre dauern, so Schröbler.

Welche Vertreter auch immer an der Türe klingeln - ob sie wirklich von einem Telekommunikationsunternehmen kommen, oder das nur vorgeben - keiner sollte Verträge sofort unterschreiben. „Wir werden öfter darüber informiert, dass Vertreter den Hauseigentümer zwischen Tür und Angel dazu nötigen, etwas zu unterschreiben. Das ist nicht seriös“, sagt Thomas Schröbler. Man solle sich die Verträge aushändigen lassen, sie in Ruhe durcharbeiten und dann entscheiden.