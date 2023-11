Im jüngsten Beitrag der Serie „Von hier in die Welt“ blickt die „Schwäbische Zeitung“ auf das Lebenswerk des Weingartener Schriftstellers Peter Renz. Im Gespräch erzählt Renz von seiner bewegenden Kindheit, seinem Engagement in der 68er-Bewegung an der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten und wie man vom Maschinenschlosserlehrling zum Schriftsteller wird.

Der Auswanderer: „Von hier in die Welt“ trifft mehr auf die Werke von Peter Renz zu, als auf den Schriftsteller selbst. Sie sind vielerorts bekannt. Mehrere Romane des 77-Jährigen, unzählige Essays, Hörbücher und sogar ganze Filmdrehbücher hat er im Laufe seines Lebens geschrieben. In Fachkreisen wurde er schön früh hoch gehandelt: Martin Walser setzte sich für den „Denker mit einfacher Herkunft“ ein.

Geboren und aufgewachsen ist Renz in Weingarten. Die Mutter Hausfrau und Näherin, der Vater ein französischer Soldat und mit Ende der Besatzungszeit nicht mehr gesehen. Vor allem die Mutter sei sein Haltepunkt im Leben gewesen, so Renz. Umso schmerzhafter war für den damals erst 13-Jährigen ihr frühzeitiger Krebstod. Ihr Fehlen verarbeitete Renz in einem Tagebuch. Als imaginärer Gesprächspartner war sie ihm so immer präsent.

Die Karriere: Als guter Schüler sei es nicht selten vorgekommen, dass die Lehrer in der Schule Renz die Verantwortung für den Unterricht übertrugen: „Da hieß es dann: Peter, halt du mal ne’ Stunde“, so Renz. Eine „natürliche Begabung für Sprache und Erzählungen“ habe es ihm leicht gemacht, seine Mitschüler zu unterhalten.

Trotz offensichtlicher Begabung, erstklassiger Zeugnisse und einer Lehrerempfehlung blieb dem jungen Mann die höhere Schule verwehrt. „Es war schlicht kein Geld da, um aufs Gymnasium zu gehen“, so Renz. Aus dieser „Kränkung“ zog Renz seine Motivation. Im Selbststudium lernte der wissbegierige Teenager weiter: „Von meinem ersten Gehalt als Maschinenschlosserlehrling habe ich mir die Geschichte der Weltliteratur gekauft“. Besonders inspiriert habe ihn Herrmann Hesse. „Alles, was meine Freunde, die aufs Gymnasium gegangen sind, gelernt haben, habe ich mir nach der Arbeit noch selbst beigebracht.“

Renz hat sich seinen Weg zum Schriftsteller akribisch erarbeitet. Und so verwundert es nicht, dass seine Werke mit der Zeit den Weg in die Öffentlichkeit fanden. „Im Winter 1966/67 durfte ich meine erste Kurzgeschichte in der ,Schwäbischen Zeitung’ veröffentlichen. Damals gab es dort noch ganze Literaturbeiträge“, so Renz. Ein Anfang war gemacht und das Ziel klar: „Ich wollte Schriftsteller werden und nicht weiter in der Industrie arbeiten“, so Renz. Auch die zwischenzeitliche Einberufung in die Bundeswehr tat seinem Vorhaben keinen Abbruch: „Während meine Kollegen im Schützengraben lagen, habe ich Thomas Mann gelesen“, erzählt der ehemalige Fernmelder. Über eine Sonderbegabtenprüfung schaffte Renz es 1969, Deutsch und Kunst an der PH Weingarten zu studieren.

Hier brachen für den damals 23-Jährigen auch politisch aktive Zeiten an. „Ich bin schnell zur ,Roten Zelle’ gekommen. Das war damals die Linkeste unter den Studentenbewegungen“. Gut erinnern könne er sich noch an eine Aktion zum Blutritt in Weingarten. „Da haben wir aus Protest mit Steckenpferden aus Holz mitreiten wollen.“

Trotz oder gerade wegen seiner Heimatverbundenheit erhielten die Kritiken im konservativen Oberschwaben immer wieder auch Einzug in Peter Renz’ Werke. Sein erster Roman „Vorläufige Beruhigung“ etwa, thematisiert die Folgen der 68-Revolution auf die Region rund um Bodensee, Schussental und Ällgäu. Zahlreiche seiner Werke drehen sich um seine Heimat. So auch sein 2015 erschienener Essayband „Heimat ‐ Ausflug in ein unbekanntes Land“. Renz schrieb unter anderem Drehbücher, etwa fürs ZDF oder den deutsch-franzöischen Kultursender Arte.

Das Heute: Heute lebt Renz in Maiertal bei Waldburg. Sein Lebensmittelpunkt ist und bleibt „die Region“, wie er sagt. Auch ein mehrmonatiger Stipendienaufenthalt in New-York Mitte der 80er-Jahre konnte daran nichts ändern. Anfang der 80er-Jahre erwarb Renz in Maiertal einen Bauernhof. Im Umfeld der dortigen Landwirte fühle er sich wohl. Hier entstünden auch tolle Geschichte, sagt er. Ein benachbarter Landwirt erzählte ihm eines Tages von einer abenteuerlichen Begegnung und forderte Renz anschließend auf, die Geschichte niederzuschreiben: „Du bist doch der Legender, du musst es aufschreiben“, soll dieser ihm gesagt haben. Inmitten dieser Welt fühlt sich der heute 77-Jährige zu Hause.

Die Beziehung zu Weingarten: Nach wie vor fühlt sich Renz auch in Weingarten daheim. Hier ist er zur Schule gegangen, hat als Fernmelder die Bundeswehrzeit „überlebt“, wie er sagt, und anschließend an der PH studiert.

Der Wunsch: „Mit zunehmendem Alter wird der Wunschzettel kleiner“, meint Renz auf die Frage, wie es um seine Hoffnungen und Wünsche bestellt ist. Nach einem Schlaganfall hat die Gesundheit für ihn eine große Bedeutung. Aber auch das Schreiben werde ihn zeitlebens begleiten. Derzeit arbeitet er an einem weiteren Roman. „Als Schriftsteller gibt es keinen Ruhestand“, sagt Renz.