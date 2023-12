Die Busse des öffentlichen Nahverkehrs sind nicht immer rot gewesen. Bis in die 80er-Jahre hinein waren sie gelb und fuhren unter dem Banner der Post und nicht wie heute der Bahn. Und sie transportierten nicht nur Fahrgäste, sondern fungierten auch als rollende Briefkästen. Helmut Kollmus, einstiger Postbusfahrer, kann diese Zeit nicht nur mit Worten heraufbeschwören, sondern mit einer Fülle an Anschauungsmaterial: vom Modellbus bis zur Fahrkarten-Entwertungszange.

1 von 8

30 Jahre fuhr er den Omnibus

Er könnte ein Museum füllen mit all den Gegenständen der Postbus-Ära aus den 70er-Jahren. Denn der 80-jährige Helmut Kollmus war nicht nur jahrzehntelang Busfahrer mit Leib und Seele, sondern auch passionierter Sammler jener der Dinge, die seinen Beruf in dieser Zeit ausmachten: von der Dienstkleidung mit Kraftpostlogo über zitronengelbe Haltestellenschilder, von Bundespost-Nummernschilder bis hin zu Fahrplänen, Fahrkarten, Modellbussen und unzähligen Fotos aus seiner aktiven Zeit.

30 Jahre fuhr der Familienvater aus Weingarten im öffentlichen Nahverkehr, bis er um die Jahrtausendwende in Rente ging. Da waren die Busse längst rot, gehörten der Deutsch Bahn und die rollenden Briefkästen waren nur noch historische Liebhaberstücke. Lebendig geblieben sind sie jedoch im Herzen von Helmut Kollmus.

„Ich hänge heute noch am gelben Omnibus“, sagt er gleichermaßen stolz und wehmütig.

Auch an Weihnachten gab es Arbeit

Wenn Helmut Kollmus dementsprechend das Wort „Mercedes O 317“ hört, dann kommt er in Fahrt. Denn der „O 317“ war jahrelang sein Arbeitsgerät. Ein sonnengelber Hochflur-Omnibus, mit dem Kollmus über Jahre in seiner schicken Dienstkleidung samt Krawatte über Land fuhr und Menschen, Briefe und Päckchen einsammelte. Denn neben dem Einstieg für Fahrgäste hatten die Postbusse bis zur Übernahme durch die Bahn Anfang der 80er-Jahre auch Briefkästen, in die an den Haltestellen Post eingeworfen werden konnte.

Auf drei Überlandstrecken war Kollmus unterwegs. Meist auf der Route Ravensburg-Wilhelmsdorf-Pfrungen, wo er dann mit seinen Kollegen auch übernachten musste, und das 15 Nächte im Monat. Da gab es auch an Weihnachten kein Pardon, wenn die Schicht einen dazu verdonnerte. Dieser Praxis konnte Kollmus durchaus auch etwas abgewinnen. So sei man in viel engerem Kontakt mit den anderen Fahrern gewesen und hätte auch Privates miteinander ausgetauscht, einschließlich der Heiligabendfeier im Gasthaus.

Zuweilen geht es ruppig zu in Bussen

Überhaupt sei es damals noch menschlicher zugegangen und der Kontakt zu den Leuten viel persönlicher gewesen. „Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zu unseren Fahrgästen und warteten auch mal auf den einen oder anderen, wenn er nicht pünktlich an der Haltestelle stand“, sagt Kollmus, der als häufiger Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs bedauert, wie ruppig es heute zuweilen in Bussen zugeht.

Generationen von Schülern hat er heil und sicher an ihr Ziel gebracht, genauso wie Berufspendler und Ausflügler. Er ist überhaupt sehr froh, nie einen Unfall gebaut zu haben in all der Zeit, mit den vielen Menschen an Bord, für die er verantwortlich war. „Das ist nicht nur Busfahrer-Können, man braucht auch Glück“, sagt er.

Im Jahr 1983 übernahm die Deutsche Bahn dann die Postbusse. Die gelben Fahrzeuge durften zwar übergangsweise noch weiterfahren, nun jedoch mit zugeschraubtem Briefkasten und Doppellogo von Post und Bahn. Und Helmut Kollmus ist stolz darauf, dass er zu den Fahrern gehört, die am längsten mit dem gelben Omnibus unterwegs gewesen sind, bevor sie dann Anfang der 90er-Jahre endgültig ausrangiert wurden und den roten RAB-Bussen Platz machten. Doch für Helmut Kollmus bleibt der gelbe Postbus lebendig, nicht zuletzt in der Fülle seines Anschauungsmaterials.