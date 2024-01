Frau verliert fünfstelligen Betrag an Betrüger

Einen niedrigen fünfstelligen Euro-Betrag hat eine 49-Jährige in jüngster Zeit an Betrüger überwiesen. Das teilt die Polizei mit. Die Betrüger nahmen mit der Frau wegen eines angeblichen Arbeitsangebots Kontakt über deren Mobiltelefon auf. Im weiteren Verlauf wurde die 49-Jährige einer Chatgruppe hinzugefügt, in der sich die vermeintlichen Mitglieder über Geldanlagen und Renditen im zweistelligen Prozent-Bereich austauschten. Die 49-Jährige ließ sich davon überzeugen und transferierte ihr Erspartes auf verschiedene Wallets, die die Betrüger im Chat empfohlen hatten.

Die Folge war, dass diese darauf Zugriff hatten und das Geld der 49-Jähren abschöpften. Die Polizei warnt daher erneut vor Geldanlagen mit utopischen Renditen. Erkundigen Sie sich über marktübliche Verzinsungen, gewähren Sie niemandem Zugriff auf Ihre Konten und geben sie keine sensiblen Daten preis.

Unter www.polizei-beratung.de finden sich weitere Informationen und Tipps zu dieser und ähnlichen Betrugsformen.