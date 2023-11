Sobald genug Mitglieder gefunden sind und der Vorstand gewählt ist, wird sich der Förderverein Bäder Weingarten gründen. Er möchte die Attraktivität von Hallen- und Freibad erhöhen, die Vorlagen und das Konzept stehen. Bis alles Bürokratische geregelt ist und der Verein handlungsfähig ist, werden aber vermutlich noch ein paar Monate ins Land gehen, sagt Christina Voss, eine der Initiatoren des Fördervereins.

Sie ist aber nicht allein. Neben ihr sind denkbar viele Vertreter verschiedener Interessen beisammen, jeder mit seiner Expertise: Günter Erli, Vorsitzender der DLRG, Gregor Maier, Vorsitzender des Schwimmvereins, Klaus Meyer, Vorsitzender der Bürgerenergiegenossenschaft, Arthur Pfau, Vorstandsvorsitzender des Fördervereins für das Hallenbad in Baienfurt, die Weingartener Gemeinderätin Susanne Münz und Unternehmer Wolfgang Habsireutinger.

Förderverein nimmt Einfluss auf Bäder-Entwicklung

Gemeinsames Ziel ist es, mehr Besucher in die beiden Bäder zu locken, indem beispielsweise das Wasser wärmer ist, die Kinderbereiche ansprechender, die Barrierefreiheit höher. „Als Förderverein können wir auf die Entwicklung der Bäder Einfluss nehmen. Und wir können deutlich schneller handeln als die Stadt“, sagt Christina Voss. Während vor der Stadt einige bürokratische Hürden stünden, wenn sie etwas anschaffen möchte, könne der Förderverein ohne Umschweife und preisgünstiger zum Beispiel eine Einstiegshilfe für Menschen mit Behinderung für das Bad kaufen.

Die Initiatoren hoffen, dass auch Vertreter von Sportvereinen und der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten zum Förderverein stoßen. Denn: Nach jetzigem Stand werden die Studenten der PH künftig im Hallenbad trainieren. Voss: „Jeder könnte einbringen, was er für seine Bedürfnisse benötigt. Das ist eine Chance.“ Man dürfe nicht nur fordern, sondern müsse auch etwas für eine positive Veränderung tun.

Eine weitere Idee ist die Durchführung von Veranstaltungen in den Bädern, bei denen der Förderverein Spenden sammeln könnte. Um weitere Möglichkeiten auszuloten, bringt Arthur Pfau aus dem Förderverein für das Hallenbad in Baienfurt seine Erfahrungen ein. Der Verein in Baienfurt besteht seit 2013 - mit Erfolg.

100 Freibadfreunde haben sich gemeldet

Unternehmer Wolfgang Habisreutinger träumt immer noch von einer Wiedererwärmung des Freibads ab der Saison 2024. Das Bad war vor zwei Jahren noch mit Gas beheizt worden, aus Kostengründen ist das nun Vergangenheit. Habisreutinger hat seinen Plan schon vor einer Weile in den Ring geworfen: Mindestens 25 Grad durch eine neue Absorberanlage (die alte taugt nichts mehr), Wärmepumpen und Photovoltaik. Dabei hat er die Unterstützung der Bürgerenergiegenossenschaft und möchte Spenden von Unternehmen und Einzelpersonen sammeln. 100 Freibadfreunde haben sich bereits bei ihm gemeldet, sagt er. Die werde er aber erst kontaktieren, wenn das Gerüst des Fördervereins steht. Schließlich ist der Verein ein Konstrukt, das es Sponsoren ermöglicht, Spenden an die Stadt weiterzuleiten und Spendenbescheinigungen auszustellen.

Sollte die gewünschte Anlage für die Wärmegewinnung bis zum Beginn der Saison 2024 nicht betriebsbereit sein, möchte Wolfgang Habisreutinger den Gemeinderat bitten, das Freibad für die Übergangszeit wieder mit Gas zu beheizen. Er sagt: „Ich bin mir sicher, dass diese Kosten zum großen Teil wieder erwirtschaftet werden, weil mehr Besucher kommen. Bei einem zu großen Abmangel könnte vielleicht auch der Förderverein Kosten übernehmen.“

Stadt von Großspende abhängig

Die zeitlichen Vorstellungen des Unternehmers passen jedoch nicht ganz mit denen der Stadt zusammen. Es stehen zunächst einmal zeitintensive Ausschreibungen an, sagt Weingartens Kämmerer Florian Keller. Er ist bei den Planungen stets mit dabei und freut sich über die Unterstützung von Wolfgang Habisreutinger und des Fördervereins. „Alleine würden wir es nicht schaffen. Deshalb waren wir auch von der Großspende der Grieshaber-Stiftung abhängig“, so Keller. Die Stiftung spendet in den kommenden beiden Jahren 200.000 Euro für das Freibad. Die Energiegewinnung soll auf alle Fälle umgestellt werden, Nachhaltigkeit ist das Ziel.

Die Bürger hätten durch die Bedrohung, ihr Freibad zu verlieren, gemerkt, dass nicht alle Leistungen selbstverständlich sind, sagt Florian Keller. Diejenigen, die sich in die Diskussion eingebracht hätten oder gar dem Förderverein beitreten, hätten auch eine deutlich stärkere Identifikation mit den Bädern. Das sei ein weiterer positiver Aspekt.

Es gibt noch ein paar Hürden

Vom Grundsatz her seien sich alle Parteien einig, es müssten aber noch einige Abstimmungsgespräche geführt werden. Keller sei zuversichtlich, dass sich der Förderverein bald gründe, einen zeitlichen Rahmen konnte er aber noch nicht nennen. Einige Hürden sind noch zu nehmen. So muss das Registergericht und die Finanzbehörde die Vereinssatzung prüfen. Vor allem muss die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt anerkannt werden. Aufgaben wie die Beantragung eines Bankkontos und Vollmachten, die Erstellung einer Homepage oder die Festlegung der Jahresbeiträge müssen auch noch erfüllt werden. Und dann braucht der Verein auch vor allem einen engagierten Vorstand. Ein Thema für die Gründungssitzung.

Wer passives oder aktives Mitglied des Fördervereins Bäder Weingarten werden möchte, kann sich per Mail unter [email protected] melden.