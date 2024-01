Der Förderverein Bäder Weingarten soll am 31. Januar um 17 Uhr im Großen Saal im Haus der Familie in Weingarten gegründet werden. Eine Teilnahme, so die Initiatoren, sei enorm wichtig. Denn: Je mehr Mitglieder der Förderverein haben werde, desto besser könne er seine Ziele erreichen.

Führungsteam steht bereit

Der Weingartener Unternehmer und Bäderfreund Wolfgang Habisreutinger hat ein Vorstandsteam organisiert.

Es braucht auch niemand Angst zu haben, dass er oder sie sich zeitaufwendig in diesem Verein engagieren muss, denn ein leistungsfähiges Führungsteam wartet bereits auf seinen Einsatz. Wolfgang Habisreutinger

Ein Ziel des Vereins ist es, die Temperatur des Freibades Nessenreben konstant bei mindestens 25 Grad zu halten. Dafür sind einige neue technische Anschaffungen nötig. Frei- und Hallenbad sollen attraktiver werden, etwa durch finanzielle Unterstützung von Investitionen oder Sachspenden.

Es geht außerdem um Barrierefreiheit für Menschen mit Behinderung und bessere Ausstattung für den Schwimmsport.

Kurze Anmeldung per Mail

Der Mitgliedsbeitrag liegt jährlich bei 30 Euro pro Person, oder 50 Euro für eine Familie. Wer zur Gründungsversammlung kommen möchte, sollte eine kurze Mail an [email protected] schreiben. Daten zur Person sind nicht nötig.