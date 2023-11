Flüchtlingshilfe in Weingarten droht der Kollaps

2022 kamen fast so viele Geflüchtete in Weingarten an, wie zuletzt während der großen Flüchtlingsbewegung im Jahr 2015. Mit dem Unterschied: Die meisten Asylsuchenden von damals wohnen noch in städtischen Unterkünften. Dadurch hat sich die Zahl der Geflüchteten also nahezu verdoppelt.

Den Akteuren in der Integrationsarbeit droht der Kollaps. Doch es seien nicht die Menschen, die ihnen die Arbeit schwer machen - sondern die Rahmenbedingungen. Und die sind zum Teil absurd. Ein Überblick über die Lage:

Wie viele Geflüchtete leben in Weingarten?

Allein im 14 Nothelfer sind rund 300 Geflüchtete vonseiten des Landkreises untergebracht. Hinzu kommen die vorläufigen Unterbringungen in der Weingartener Scherzachstraße und in der Lazarettstraße. Auch wenn in erster Linie der Landkreis die Verantwortung für diese Menschen trägt, wirkt sich die hohe Zahl auf das Stadtleben aus, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Kinderbetreuung, Schulen, Ärzte und Sprachkurse würden auch von Geflüchteten in Anspruch genommen.

Menschen, denen Asyl gewährt wurde und die nun langfristig eine Bleibe brauchen, werden vom Landkreis auf die Kommunen aufgeteilt. Weingarten konnte laut Stadt in diesem Jahr bislang 55 Personen aufnehmen. Mehr sei wegen mangelndem Wohnraum nicht möglich gewesen. Seit Juni 2022 hätten sich 800 ukrainische Geflüchtete in Weingarten registriert.

Im Jahr 2015 nahm Weingarten 438 Personen auf und lag damit sogar über der vom Bund vorgegebenen Quote, wie aus Zahlen der Stadt hervorgeht. Doch diese Menschen tauchen in den aktuellen Zahlen nicht mehr auf. „Der Landkreis kürzt Jahr für Jahr Geflüchtete aus der Statistik, die dann zumindest offiziell nicht mehr als Geflüchtete geführt werden“, schreibt die Stadtverwaltung. In der Realität bräuchten sie aber noch Unterstützung von der Behörde.

Wer kümmert sich um sie?

In Weingarten besteht ein Netzwerk aus vielen verschiedenen Akteuren. Die Ausländerbehörde ist dabei die zentrale Anlaufstelle. Sie unterhält Unterkünfte für die Geflüchteten und vermittelt sie zum Beispiel an das Jobcenter, an Sprachschulen, Ärzte, Kindergärten, religiöse Angebote oder multikulturelle Vereine.

Doch diese Struktur gab es nicht immer. Sie wurde im Jahr 2015 „mühsam und mit viel Arbeit“ als Reaktion auf den Syrienkrieg aufgebaut, erklärt Rainer Beck, Fachbereichsleiter für Gesellschaft, Bildung und Soziales der Stadt Weingarten. „Wir sahen damals große Unterstützung durch finanzstarke Förderprogramme von Land und Bund.“ Zudem hätten sich „höchst engagierte Helferkreise“ gebildet.

„Wir haben gemeinsam ein trägerübergreifendes Kompetenzzentrum für die Bereiche „Migration und Integration“ auf die Beine gestellt“, so Beck. Das Haus hierzu wurde von der Stadt zur Verfügung gestellt. 2018 wurde das Integrationszentrum in Weingarten eröffnet, das bis heute von der Caritas betrieben wird.

Bis Corona sei die Stadt in Sachen Integration gut aufgestellt gewesen. Sie konnten sogar den Anteil an Geflüchteten aufnehmen, der ihnen vom Landkreis zugeschrieben wurde, so Beck.

Warum droht das System nun auseinanderzubrechen?

Die Liste an Problemen ist lang. Laut Rainer Beck mangelt es an vielen Stellen - allen voran an Wohnraum. „Wir haben in unseren städtischen Anschlussunterbringungen noch immer viele Geflüchtete aus den Jahren 2015 und 2016“, sagt Rainer Beck. „Zwar haben viele der damals Geflüchteten beachtliche Integrationsprozesse vollbracht - haben einen festen Beruf, sprechen die deutsche Sprache - aber beim privaten Wohnraum kommt der Prozess ins Stocken.“

Zudem gebe es immer weniger Förderungen für die Integrationsarbeit. Rainer Beck müsse zum Beispiel damit rechnen, dass er im Integrationszentrum fortan keine 2,4 Stellen mehr finanziert bekomme.

Sabine Weisel, die den Bereich Integration vonseiten der Stadt verantwortet, ergänzt: Geld allein reiche nicht. Es fehle auch an qualifiziertem Personal, in Kitas, in der Gesundheitsversorgung, in der Ausländerbehörde, im Jobcenter - in all jenen Bereichen, die eben auch für und mit den Geflüchteten arbeiten.

Rainer Beck sagt: „Wir sehen einen allgemeinen Erschöpfungszustand. Das betrifft sowohl die ehrenamtlich Tätigen als auch die Wohlfahrtsverbände, die uns in der Integrationsarbeit unterstützen.“

Wie soll es weitergehen?

Die Akteure, die Integrationsarbeit in Weingarten leisten, haben sich kürzlich zusammengesetzt, darunter Vertreter der Kreisärzteschaft, der Polizei, der Schulsozialarbeit, der Kindergartenträger, des Jobcenters, der IHK, der Ausländerbehörde, der städtischen Kinder- und Jugendarbeit sowie der Caritas.

„Jeder hat am Flüchtlingsgipfel gesagt: Wir sind am Anschlag“, sagt Rainer Beck. Die Probleme seien nun erfasst. Nun wollen sie in Kleingruppen pragmatische Lösungen entwickeln.

Auch die Politik sei gefragt. „Unsere Aufgabe ist es, das Gespräch mit dem Kreis und mit dem Land zu suchen, dass in einer Situation, in der die Zahlen kontinuierlich steigen, nicht auch noch Strukturen zurückgefahren werden“, sagt Rainer Beck.

Die Stadtverwaltung ist nach eigenen Angaben gerade dabei, mögliche Grundstücke im Stadtgebiet zu prüfen, die sich für den Bau einer zusätzlichen städtischen Anschlussunterbringung eignen würden (nicht vor 2026). Die Container-Unterkunft des Landkreises für 54 Geflüchtete in der Oberstadt soll im Frühjahr 2024 bezugsfertig sein. Lange hatte sich die dortige Bevölkerung vehement gegen den Bau gewehrt, die Stadt sah jedoch keine andere Möglichkeit.