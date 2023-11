Flamenco-Künstler bringen den Tanz nach Weingarten

Unter dem Titel „Flamenco Vida“ tritt am Donnerstag, 23. November, um 19.30 Uhr das Antonio Andrade Quartett feat. Úrsula Moreno im Kulturzentrum Linse in Weingarten auf.

Geboren in La Puebla de Cazalla bei Sevilla, wuchs Antonio Andrade in einer Familie tief in der Flamenco-Tradition verwurzelt auf. Er ist Mitbegründer der ersten Flamenco-Theater Teatro Flamenco Madrid und Teatro Flamenco Sevilla, deren künstlerische Leiterin Úrsula Moreno ist. Die Tänzerin und Choreographin leitet zudem das Centro Cultural Flamenco. David Bastidas hat sich zu einem Vertreter des neuen Flamenco entwickelt. Er ist in Theatern und bei internationalen Festivals aufgetreten.