Feuerwerksverbot gilt auf dem Martinsberg in Weingarten

Weingarten

Aus Sicherheitsgründen ist es auch in diesem Jahr verboten, in der Silvesternacht rund um die Weingartener Basilika Feuerwerk zu zünden, teilt die Stadt mit. Ein Brand in der Basilika wäre verheerend, weshalb es das Land Baden-Württemberg untersage, auf dem Martinsberg Silvesterfeuerwerk abzubrennen.

