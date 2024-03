Felix Pascher zeigt seine Werke in der Linse

„Urban Expression“ heißt die neue Ausstellung von Felix Pascher, die am Sonntag, 17. März, in der Linse in Weingarten ihre Vernissage feiert. Beginn ist 16.30 Uhr im Foyer. Die Ausstellung „im Farbenspiel und Tanz der Linien“, so die Ankündigung, läuft bis zum 4. Mai.

Felix Pascher, geboren 1997 in Ulm, ist Künstler, spielt Theater, tanzt und malt. Doch Sprache ist nicht sein Medium, heißt es weiter. Aufgrund einer Sprech- und Körperbehinderung seit Geburt hat er schon früh nach anderen Ausdrucksmöglichkeiten gesucht, um seine Gedanken und Gefühle mitzuteilen. Aktuell lebt und arbeitet Felix Pascher in Weingarten.