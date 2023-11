Feines beim Adventsmarkt im Weingartener Schlössle entdecken

Im Weingartener Schlössle findet am Sonntag, 3. Dezember, von 11 bis 17 Uhr wieder der beliebte Adventsmarkt statt. Feines Gebäck, weihnachtliche Dekorationen, wärmende Strickmützen, außergewöhnlichen Schmuck und vieles mehr gibt es am ersten Advent im Weingartener Schlössle zu entdecken. Alles was hier angeboten wird, ist in liebevoller Handarbeit entstanden.

Das Schlössle bietet mit seinen Räumlichkeiten einen wunderschönen Rahmen - vor allem im Salon in der zweiten Etage mit der filigranen Stuckdecke von Franz Schmuzer aus der Zeit des Rokoko. Historisch Interessierte lädt das Stadtmuseum im Schlössle zum kostenfreien Besuch der Dauerausstellung zur Stadt- und Klostergeschichte Weingartens ein. Im Erdgeschoss bietet der Eduard-Mörike-Kindergarten Kaffee und Kuchen an. Die Standgebühren und Bewirtungseinnahmen kommen sozialen Zwecken zugute.