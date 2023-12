In der Schule am Martinsberg in Weingarten ist am Dienstag gegen 11.45 Uhr der Amokalarm losgegangen. Das teilt die Polizei mit. Nach kurzer Zeit habe sich jedoch herausgestellt, dass es sich um einen technischen Defekt handelt, der am Mittwochvormittag bereits behoben wird.

Der Schreck steckt uns schon noch in den Knochen, daher waren wir froh, als nach kurzer Zeit die Entwarnung kam. Silke Straßner

In den Klassenzimmern war kurz vor dem Mittag statt dem Läuten der Schulglocke eine Durchsage zu hören, dass man sich in einer Gefahrenlage befände und Schüler sowie Lehrer im Klassenzimmer bleiben sollen.

„Der Schreck steckt uns schon noch in den Knochen, daher waren wir froh, als nach kurzer Zeit die Entwarnung kam“, sagt Silke Straßner, Konrektorin der Schule am Martinsberg. Es kamen nach Angaben der Polizei auch nur zwei Beamte, die die Situation vor Ort geprüft haben.

Die meisten Kinder hätten besonnen reagiert, die Lehrkräfte souverän, so Straßner. Sie habe ein detailliertes Schreiben über die Ereignisse an alle Eltern geschickt, um sie zu informieren.