Erstmals nach 35 Jahren treten die Freien Demokraten mit einer eigenen Liste zur Gemeinderatswahl am 9. Juni in Weingarten an.

Diese neun Kandidatinnen und Kandidaten der FDP (im Foto von links) haben sich für die Wahl aufstellen lassen: Rainer Nuhn, Anita Nuhn, Dr. Michael Kalb, Sigurd Riedmayer, Alexander Großmann, Janik Weiß und Roseliese Strasser. Dazu gehören Alexander Parret und Theo Moosmann, die nicht auf dem Foto sind.

Vielfalt im Gemeinderat ergänzen

„Aktuell spüren wir eine starke Unterstützung für eine Politik der Freiheit, der Vernunft und der ökologischen, sozialen und finanziellen Nachhaltigkeit“, so der Ortsvorsitzende der FDP Weingarten, Daniel Derscheid. „Es ist ein starkes Zeichen, dass die FDP nach einer so langen Zeit wieder eine eigene Liste aufstellen kann. Auch zeigt sich, dass der Liberalismus sehr vielfältig ist: von der Kauffrau bis zum Logistiker, vom Studenten bis zum Zahnarzt im Ruhestand.“

Derscheid wolle die Vielfalt im Gemeinderat Weingarten ergänzen und sei optimistisch, dass es für ein Mandat reiche.