Fanfarenzug Welfen schließt Gastrobetrieb in Vereinsheim

Der Fanfarenzug Welfen beendet den öffentlichen Gastronomiebetrieb in seinem Vereinsheim. Durch die hohen Energiepreise sowie die gestiegenen Einkaufskosten und parallel dazu rückläufige Gästezahlen lasse sich das Vereinsheim für den öffentlichen Gastronomiebetrieb nicht mehr wirtschaftlich betreiben, heißt es. Der Fanfarenzug Welfen schließt daher den öffentlichen Restaurantbetrieb ab dem 1. Dezember. Am 26. November hat das Vereinsheim zum letzten Mal für seine Gäste geöffnet. Für Vermietungen/Veranstaltungen steht das Vereinsheim weiterhin zur Verfügung. Anfragen hierfür sind per Mail an den Verein zu richten unter [email protected]