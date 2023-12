Falsche Polizeibeamte bringen Seniorin um 100.000 Euro

Geld und Schmuck Wert von über 100.000 Euro haben Betrüger am Mittwochabend einer Seniorin abgenommen. Das teilt die Polizei mit. Die Frau wurde von den Tätern, die sich als Bankmitarbeiter ausgaben, telefonisch kontaktiert. Angeblich seien vom Konto der Seniorin verdächtige Abbuchungen in Höhe mehrerer tausend Euro getätigt worden.

Die Bankkarte der Frau sei inzwischen gesperrt, die Kripo ermittle. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer mit einer angeblichen Kriminalbeamtin verbunden, die ankündigte, dass in nächster Zeit zwei Mitarbeiter des Landeskriminalamts vorbeikommen würden, da im Wohngebiet der Seniorin eingebrochen worden wäre und nur ein Teil der Täter festgenommen werden konnte. Nun müsse die Polizei die Wertgegenstände der Frau in Sicherheit bringen. Das Opfer wurde derart unter Druck gesetzt, dass es gegen 21 Uhr in der Reutebühlstraße die Wertgegenstände sowie Bargeld an zwei männliche Abholer aushändigte. Erst danach erkannte die Seniorin den Betrug und verständigte die Polizei. Diese bittet etwaige Zeugen unter der Telefonnummer 07541/7010 um Hinweise auf die Abholer. Einer der beiden soll sehr schlank und etwa 170 Zentimeter groß gewesen sein und eine Jeans, eine dunkle Jacke und eine Wollmütze getragen haben.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor diesen und ähnlichen Betrugsmaschen. Klären Sie ältere Familienangehörige über die Vorgehensweise der Täter auf, die ihre Opfer psychisch so unter Druck setzen, dass diese den Betrügern Glauben schenken. Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de