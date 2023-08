Die nur zehnminütige Abwesenheit eines Paares nutzte am Dienstag zwischen 9.30 Uhr und 9.40 Uhr auf dem Parkplatz des Marienfriedhofs in der Kuenstraße ein unbekannter Täter aus. Das teilt die Polizei mit. Der Täter schlug am Wagen des Paares die hintere linke Scheibe ein und entwendete daraus eine Handtasche mit persönlichen Gegenständen.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.