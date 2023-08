Fahrzeug in Weingarten touchiert und das Weite gesucht

Wegen Fahrerflucht ermittelt das Polizeirevier Weingarten, nachdem am Montag in der Boschstraße ein BMW beschädigt wurde. Ein unbekannter Autofahrer touchierte laut Polizeibericht den Wagen, der am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Am linken vorderen Kotflügel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Nach der Kollision fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls, der sich zwischen 13 und 19.30 Uhr ereignet haben dürfte, oder Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 melden.