Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am frühen Sonntagmorgen zwischen 1.15 Uhr und 1.45 Uhr ein Fahrzeug des Herstellers Ellenator angefahren und sich im Anschluss aus dem Staub gemacht. Das teilt die Polizei mit. Der Ellenator stand in dem Zeitraum vor einem Haus in Blumenau. Der Unbekannte prallte gegen das hintere linke Heck und verursachte Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegen.