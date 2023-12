Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer kam es am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr an der Einmündung der Weinbergstraße zur Bahnhofstraße. Das teilt die Polizei mit. Ein 48-jähriger Nissan-Fahrer fuhr nach links auf die Bahnhofstraße ein, übersah dabei den von links kommenden 30-jährigen Fahrradfahrer und nahm diesem die Vorfahrt. Der Radler prallte in die linke Fahrzeugseite und stürzte zu Boden. Durch den Aufprall zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro.