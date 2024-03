Fahrraddiebstahl aus Garage

Aus einer verschlossenen Garage in der Gertrud-Luckner-Straße wurde laut Polizeibericht mutmaßlich am Montag durch einen unbekannten Täter ein E-Bike im Wert von rund 4000 Euro entwendet. Auf bislang unbekannte Art und Weise verschaffte sich der Täter Zugang zur verschlossenen Garage und stahl das silberne E-Bike der Marke Husqvarna MC5 Mountain Cross. Auch in der St.-Konrad-Straße kam mutmaßlich zur selben Zeit ein dunkelgrünes Pedelec der Marke Advanced Trekking aus einem Fahrradabstellraum abhanden. Die näheren Umstände sind zurzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Weingarten, welches Hinweise zum Täter oder zum Verbleib der E-Bikes unter der Telefonnummer 0751/8036666 entgegennimmt.