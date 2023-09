Ein Fahrrad, das an der Bahnhaltestelle Weingarten–Berg abgestellt war, wurde am Sonntagnachmittag zwischen 13.15 Uhr und 18.45 Uhr gestohlen.. Dies teilt die Polizei mit. Das Rad im Wert von etwa 800 Euro war mit einem Zahlenschloss abgeschlossen. Die Polizei in Weingarten bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat gegeben können, sich unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.