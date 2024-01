Fahrer unter Drogen und ohne Führerschein

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss laut Polizeibericht ein 30-Jähriger rechnen, den eine Polizeistreife am Dienstag gegen 21 Uhr im Stadtgebiet am Steuer seines Wagens gestoppt hat. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass dem 30-Jährigen bereits vor mehreren Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Weil die Beamten bei dem Mann zudem Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss feststellten, musste dieser im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Die Fahrt endete für den 30-Jährigen an Ort und Stelle. Er wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.