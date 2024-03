Fachkräfteeinwanderung im Fokus

Das regionale Welcome Center zur Integration ausländischer Fachkräfte in den Arbeitsmarkt hat zum 1. März seine Arbeit aufgenommen. Projektträgerin ist die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK).

Im Rahmen der Auftaktveranstaltung am 12. März stellte das zum Jahreswechsel von der IHK übernommene Welcome Center seine Arbeit interessierten Unternehmerinnen und Unternehmern vor. Ziel des Projekts ist es, eine Anlaufstelle für Unternehmen zu bieten, die Fachkräfte aus dem Ausland einstellen möchten. Das Welcome Center Bodensee-Oberschwaben bietet umfassende Beratung und Unterstützung für Betriebe, die von den neuen Regelungen des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes profitieren möchten. Dabei werden Fragen zur Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland, zur Anerkennung von ausländischen Abschlüssen sowie zur Beantragung von Visa und Aufenthaltsgenehmigungen beantwortet. Zudem werden Informationen bereitgestellt, wie die Integration internationaler Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Unternehmen gelingen kann. Das Welcome Center Bodensee-Oberschwaben richtet sich dabei nicht nur an IHK-Betriebe, sondern an Unternehmen aller Branchen und Größenklassen und berät außerdem internationale Fachkräfte.

Bei der Veranstaltung in Weingarten kamen zahlreiche interessierte Unternehmensvertreterinnen und Unternehmensvertreter zusammen. Die Veranstaltung informierte über die aktuellsten Gesetzesregelungen, die es Unternehmen erleichtern sollen, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland zu rekrutieren. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, ihre eigenen Fragen und Anliegen einzubringen, und kamen mit den Experten ins Gespräch.

Ansprechpartnerinnen vor Ort im Welcome Center Bodensee-Oberschwaben: Irina Wöhler, Leitung, Telefon 0751/409287, Mail [email protected]; Katharina Kirn, Beratung, Telefon 0751/409286, Mail [email protected]; Eleonora Micukaj, Beratung, Telefon 0751/409285, Mail [email protected].