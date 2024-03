Fabian Klotz holt ersten Platz bei „Jugend Musiziert“

Fabian Klotz, Hornist des Städtischen Orchesters Weingarten, hat beim Landeswettbewerb „Jugend Musiziert“ in der höchsten Altersstufe 6 einen ersten Platz mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb in Lübeck erreicht. Mit einem begeisternden Vortrag vor einer vierköpfigen Jury, erspielte er sich mit der Höchstpunktzahl von 25 Punkten das Ticket für den Bundeswettbewerb.

Nur drei Hornisten seiner Altersklasse aus ganz Baden-Württemberg konnten dieses Ergebnis erzielen. Das Vorspielprogramm mit dem ersten Satz aus Mozarts Hornkonzert Nr. 2, einem Andante von Richard Strauss sowie dem modernen „En Foret“ von Eugene Bozza überzeugte die Jury.

Am Abend vor dem Landeswettbewerb war Fabian Klotz noch als Solist beim Benefizkonzert des Städtischen Orchesters in der evangelischen Stadtkirche in Weingarten zu hören. Fabian Klotz begann im Alter von sieben Jahren seine Ausbildung am Horn im Musikverein Weingarten bei Manfred Horras und Rafael Ohmayer. Sein aktueller Lehrer Andreas Winter, Dozent an der Musikhochschule Trossingen, hat ihn auch bei seinem Vortrag bei „Jugend Musiziert“ am Flügel begleitet. Neben seiner Aktivität als Hornist des Städtischen Orchesters und dem Blechbläserquintett Young Brass Weingarten spielt Fabian noch als erster Hornist im Jugendsinfonieorchester und im Sinfonischen Orchester Ravensburg sowie im Schwäbischen Jugendsinfonieorchester, einem Auswahlorchester des Bezirks Schwaben.