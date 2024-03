Es werden weiterhin Helfer fürs Landesturnfest gesucht

Vom 30. Mai bis 2. Juni gastiert das Landesturnfest im Schussental. Dafür werden weiterhin engagierte Helferinnen und Helfer gesucht, teilt die Stadt Weingarten mit.

Das Landesturnfest 2024 wird demnach ein Spektakel voller Turnen, Sport, Kultur und Gemeinschaft. So eine Veranstaltung lebt von dem Engagement ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer, die den Veranstaltern engagiert zur Seite stehen. Ob in der Logistik, bei den zahlreichen Mitmachangeboten oder in vielen anderen Bereichen werden noch helfende Hände gesucht. Es ist keine sportliche Erfahrung notwendig, einzig die Motivation zählt.

Alle Infos und Links sind unter www.stadt-weingarten.de/landesturnfest zu finden. Interessierte, die Lust haben, sich einzubringen, können sich entweder telefonisch unter der Volunteer-Hotline 0711/4909233 oder via Mail an [email protected] melden. Alle Helfer erhalten als Dankeschön eine kleine finanzielle Tagespauschale, eine Turnfestkarte, freie Fahrt im öffentlichen Nahverkehr sowie ein Helfer-T-Shirt.