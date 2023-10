Entscheidung fällt in den letzten Sekunden

Trotz des schönen Wetters äußerst gut besucht war die Großsporthalle in Weingarten beim Handballspiel der A-Juniorinnen des TVW gegen die SG Ober-/Unterhausen in der Württembergliga. Den zahlreichen Zuschauern wurde ein bis zum Schluss spannendes und temporeiches Spiel geboten. Am Ende war es dann der TVW, der einen Fehler mehr machte und den Gästen von der Donau die Punkte überlassen musste.

Das Heimteam war gut eingestellt und bis in die Haarspitzen motiviert, das Fehlen der verletzten Topschützin Annika Datz als Team aufzufangen, doch dank ihrer zwei Rückraumspielerinnen Mary Jay Helaimia (14 Tore) und Fiona Mouchtaris (6) erarbeitete sich zunächst die SGOU eine Drei-Tore-Führung.

Weingarten stellte im Verlauf die Abwehr um und konnte in der 28. Minute durch ein Tor von Hanna Denzler, die im gesamten Spielverlauf zehn Treffer erzielte, erstmals zum 15:15 ausgleichen.

Weingarten kontert immer wieder die Tore der Gäste

In den zweiten Hälfte stemmten sich beide Mannschaften heftig gegen die Niederlage. Immer wieder konterte der TVW die Tore der Gäste durch einen schnellen Gegentreffer.

In der 58. Minute gelang dann sogar die erste Führung zum 31:30. Vorausgegangen waren einige spektakuläre Paraden von Torhüterin Mila Liebermann, die sich in starker Form präsentierte. Doch dieses Mal war es die SG, die mit einem Doppelschlag zum 32:31 wieder in Front gehen konnte.

20 Sekunden blieben dem TVW noch, aber der finale Spielzug blieb in der Abwehr hängen. Der TVW belegt nach diesem Spieltag den sechsten Rang.

Am Samstag um 14 Uhr findet das nächste Heimspiel gegen die JH Söflingen/Lehr statt.

Für den TV Weingarten spielten: Liebermann (Tor); Denzler (10), Beck (4), Snebli (3), Minsch (3), Haider (3), Diehm (3), Zimmermann (2), Haider (2), Koltan (1), Mayer, Keller.