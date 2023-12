Energieimpulsnetzwerk verzeichnet hohe CO2-Einsparung

Die Partner im Energieimpulsnetzwerk der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) arbeiten schon seit fast zehn Jahren zusammen und konnten erneut eine positive Zwischenbilanz ziehen. Es wurden in den vergangenen zwei Jahren 1436 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.

Das Netzwerk der hiesigen IHK in Zusammenarbeit mit der Energieagentur Ravensburg setzt seine Energie-Erfolgsgeschichte laut Pressemitteilung weiter fort. „Die Unternehmen haben in den vergangenen zwei Jahren wieder eine Energieeinsparung von rund 3,4 Millionen Kilowattstunden erzielt“, so Stefan Kesenheimer, Bereichsleiter Unternehmensförderung und Regionalentwicklung der IHK, „dies entspricht dem Stromverbrauch von rund 970 Haushalten.“

Maßnahmen wurden im Bereich der Prozessoptimierung, Wärmerückgewinnung, Optimierung der Druckluftanlage bis hin zur Beleuchtungsoptimierung umgesetzt. Das Netzwerk beschäftigt sich jedoch nicht nur mit der Energieeinsparung, sondern auch mit der CO2-Bilanzierung und Nachhaltigkeitszielen. „Die einfachen Maßnahmen sind in der Zwischenzeit umgesetzt, daher wird es immer wichtiger, sich auszutauschen und über Maßnahmen zu diskutieren“, ergänzt Kesenheimer.

Beim Treffen wurden auch bereits weitere Themenpunkte festgelegt, wie die Lastspitzenoptimierung mit Einsatz eines Speichers oder auch die Vorgehensweise bei der Umstellung des Fuhrparks auf alternative Antriebssysteme.