Emil Bruderrek kommt seinem Ziel immer näher

Einige Athletinnen und Athleten der LG Welfen sind in der Ulmer Messehalle bei den baden-württembergischen Hallen-Mehrkampfmeisterschaften angetreten. Emil Bruderrek (TV Weingarten) testete im Siebenkampf der U20 seine Form im Hinblick auf die Qualifikationswettkämpfe im Frühjahr, bei denen er sich für die deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Hannover qualifizieren möchte. Seine Leistungen in Ulm waren stark.

Im Bereich seiner Bestleistungen oder sogar darüber

Das Ziel deutsche Meisterschaft rückt für Bruderrek in immer größere Nähe: So bewegte er sich bei allen Disziplinen - 60 Meter 7,38 Sekunden, Weitsprung 6,39 Meter, Kugelstoßen 11,35 Meter, 60 Meter Hürden 8,87 Sekunden, Stabhochsprung 3,80 Meter, 1000 Meter 3:10,37 Minuten - im Bereich seiner Bestleistungen. Teilweise überbot Bruderrek sie sogar und holte sich mit 4488 Punkten die Silbermedaille.

Ebenfalls einen Siebenkamp absolvierten Jannik Ries (ASV Waldburg) und Leon Flaig (TVW) in der U18. Insbesondere der Weitsprung gelang beiden Athleten laut ihrer Trainerin Waltraud Rosenfelder sehr gut. Beide überboten ihre letztjährigen Bestleistungen bei Weitem: Leon Flaig sprang 5,66 Meter weit, Jannik Ries sogar 6,36 Meter.

Starker Weitsprung

Pia Schmidt-Rüdt (TVW), die schnelle und sprungkräftige U20-Athletin der LG Welfen, zeigte im Weitsprung ebenfalls, was in ihr steckt - sie kam auf 5,25 Meter. Durch gute Leistungen in den weiteren Disziplinen des Fünfkampfs - 60 Meter Hürden 9,49 Sekunden, Hochsprung 1,52 Meter, Kugelstoßen 9,92 Meter, 800 Meter: 3:16,45 Minuten - erreichte Schmidt-Rüdt Platz vier in der Gesamtwertung.

Im Siebenkampf der Frauen stellte sich Melina Schlegel (TVW) der baden-württembergischen Elite. Sie zeigte gute Leistungen im Hochsprung (1,56 m), über 60 Meter Hürden (10,06 sek) und über 800 Meter (2:48,06 min) und wurde Zehnte. Vanessa Zimmerling (TVW/U18) erzielte im Weitsprung mit 4,80 Metern und im Kugelstoßen mit 9,08 Metern ihre besten Einzelergebnisse.

Xenia Hund (SG Baienfurt) ging durch eine Erkältung leicht geschwächt an den Start, ließ aber ihr Talent Fünfkampf der W15 durchblitzen. Sie erzielte Bestleistungen im Weitsprung (4,53 m) und im Hochsprung (1,40 m). In der M14 starteten Raphael Haller (TVW) und Josia Bühler (SGB) für die LG Welfen. Beide absolvierten laut Mitteilung ihren ersten Mehrkampf auf württembergischer Ebene. Besonders gut gelang Haller der Hochsprung (1,40 m), während Josia Bühler im Kugelstoßen und über 1000 Meter die Nase vorn hatte.