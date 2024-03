Eltern in Weingarten müssen tiefer in die Tasche greifen

Ab dem Schuljahr 2024/25 bis zum Schuljahr 2025/26 werden die Gebühren der Betreuungseinrichtungen Hort und Verlässliche Grundschule in Weingarten erhöht. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Grund sind vor allem gestiegene Personalkosten. Wer sein Kind fünf Tage in den Hort bringt, muss ab Beginn des nächsten Schuljahres beispielsweise 185 Euro statt wie bisher 179, 87 Euro im Monat zahlen. Fünf Tage in der Grundschule kosten dann 76 Euro statt 58,17 Euro.

Gestiegene Personalkosten

Die Stadt Weingarten muss jetzt fast 400.000 Euro mehr für den Hort zahlen als noch 2020. Neben den Personalkosten ist der Grund dafür die zusätzliche Hortgruppe in der Schule am Martinsberg, an der nun vier Gruppen sind. Die neue Gruppe allerdings ist noch nicht aktiv, da das Personal fehlt. Dadurch musste die Stadt den Starttermin der Hortgruppe schon zweimal verschieben. Sie versucht es zum kommenden Schuljahr noch einmal.

Eine weitere Gruppe werde es aber nicht geben, „da Aufwand und Erfolg nicht einher gehen und die Verlässlichkeit der Betreuungsangebote durch die vorgesehenen Maßnahmen bislang mehrheitlich litt“, so die Verwaltung. Sie arbeite derzeit an einem neuen Konzept, in dem sie das Betreuungsangebot neu strukturiert - schließlich habe ab 2026 jedes Kind im Grundschulalter ein Recht auf Ganztagsbetreuung.

Eltern zahlen 30 Prozent der Gesamtkosten

In der Verlässlichen Grundschule sind die Kosten um rund 33.000 Euro gestiegen. Auch hier sind höhere Personalkosten der Grund, so die Stadtverwaltung. Zudem wird das Betreuungsangebot an der Talschule ausgebaut.

Das Land fördert die Stadt für die Schule mit rund 40.700 Euro, den Hort (alle Gruppen) mit etwa 159.000 Euro. Seit 2016 müssen die Eltern 30 Prozent der Gesamtkosten übernehmen.