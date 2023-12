Weingarten

Elfjähriger bei Unfall verletzt

Weingarten / Lesedauer: 1 min

Der Junge lief bei Rot über die Straße. (Foto: Roland Weihrauch/dpa )

Leichte Verletzungen erlitten hat ein elfjähriger Bub bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Abt-Hyller-Straße in Weingarten.

Veröffentlicht: 21.12.2023, 15:05 Von: sz