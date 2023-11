Elektrofahrzeug für den Rettungsdienst

Die DRK-Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben gGmbH hat jetzt ein Elektroauto in ihrer Flotte. Das Fahrzeug und dessen Ausbau wurden speziell für den Einsatz als Transportmittel für die organisatorischen Leiter des Rettungsdienstes konzipiert und umgesetzt, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Einsätze werden durch ortsnahe Kräfte abgedeckt, wodurch keine weiten Strecken zurückgelegt werden müssen, was die Nutzung eines Elektrofahrzeugs problemlos möglich macht, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Zwischen den Einsätzen bestehe zudem immer die Möglichkeit, das Fahrzeug zu laden. Dafür stehen während der Einsatzbereitschaft am Hauptstandort hauseigene Ladesäulen zur Verfügung, die von einer großflächigen Solaranlage auf dem Gebäudedach gespeist werden.