Eine Kostümführung mit der Klosterbäckerin erleben

Die Klosterbäckerin ist wieder zurück in der Welfenstadt und lädt zu einer unterhaltsamen Kostümführung ein. Die Teilnehmer tauchen dabei in die Geschichte von Weingarten ein und erleben spannende Geschichten aus vergangenen Zeiten. Die beliebte Führung mit der Klosterbäckerin Theresa Wagner und ihrer musikalischen Freundin Cecilia (Foto: Stadt Weingarten) findet von Mai bis Oktober an folgenden Terminen statt: 12. Mai, 2. Juni, 20. Juli, 8. September, 22. September und 6. Oktober. Ein Platz kann bei der Tourist-Information am Münsterplatz oder online auf reservix.de reserviert werden.