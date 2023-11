Einen Chor mit Ü70-Jährigen würde man mit dem Hamburger Stadtteil Sankt Pauli vermutlich nicht in Verbindung bringen. Das dachte sich auch der Regisseur und gebürtige Weingartener Sven Halfar. Was mit einer spontanen Aktion begann, endet schließlich in einem dokumentarischen Kinofilm. Doch wer glaubt, die Dokumentation zeige die Entstehungsgeschichte eines Hamburger Chores, der liegt falsch.

Denn „Heaven Can Wait ‐ Wir leben jetzt“ erzählt eine Geschichte über das Leben, die Kraft des Chorgesangs und zwischenmenschlichen Beziehungen. Im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ gibt Sven Halfar Einblicke in seinen Kinofilm. Demnächst wird er auch in der Region gezeigt.

Wie kamen Sie auf die Idee, den Dokumentarfilm „Heaven Can Wait ‐ Wir leben jetzt“ zu drehen?

Tatsächlich ganz zufällig. Ein Kumpel hatte eine Karte für die Vorstellung des Chors im Sankt Pauli Theater übrig. Ich bin ganz spontan mitgegangen. Doch die Energie und Leidenschaft, die ich von der ersten Sekunde an spürte, ließ mich von da an einfach nicht mehr los. Ich wollte wissen, welche Menschen sich in dem Chor verstecken und ihre Geschichte kennenlernen. Als ich damals die Mitglieder des Chores das erste Mal sah, war mein Gedanke, dass ich irgendwann ebenfalls so lebhaft und aktiv sein möchte, wie sie.

Was hat Sie an dem Chor am meisten fasziniert?

Der Chor performt ja ganz unterschiedliche Songs, von Sarah Connor über Mark Forster, bis hin zu Deichkind. Was mich an dem Chor aber so fasziniert hat, war die Tatsache, dass jedes Lied eine ganz andere Bedeutung bekommen hat. Sie müssen sich vorstellen: Da stehen Ü70-Jährige und performen „Wovon sollen wir träumen“ von Frida Gold. Da bekomme ich noch heute Gänsehaut, wenn ich daran zurückdenke.

Welche Schwierigkeiten mussten Sie während des Films bewältigen?

Die größte Herausforderung bestand darin, sich aus den 33 Chormitgliedern auf nur einige wenige zu konzentrieren, die eben jene Lebenserfahrung und Persönlichkeit hatten, um den Chor als Ganzes widerzuspiegeln. Dazu war vor allem sehr viel Vertrauen notwendig, insbesondere inmitten der Herausforderungen, die die Corona-Pandemie mit sich brachte.

Gab es Drehorte im Film, die für Sie von großer Bedeutung waren?

Nun, der Film führt uns an ganz verschiedene Drehorte, die alle sehr wichtig waren. Doch das Sankt Pauli Theater in Hamburg war für mich natürlich am bedeutsamsten. Denn hier ist die „Geburtsstätte“ des Chors. Von hier ging die Energie und Kraft aus. Hier hat alles begonnen. Und Sankt Pauli ist nun nicht unbedingt das Viertel, dass mit älteren Menschen assoziiert wird.

Welche Botschaft soll der Dokumentarfilm vermitteln?

Eine der zentralen Botschaften des Films ist die Bedeutung von Zeit und Freiheit.

Ich möchte jeden Zuschauer dazu ermutigen, das Leben im Hier und Jetzt zu (er)leben und sich trotzdem bewusst zu machen, dass der Tod unausweichlich ist. Sven Halfar

Gerade junge Menschen sollten ihre Zeit nicht verschwenden. Auch soll der Film deutlich machen, Dinge nicht aufzuschieben. Denn es kann jederzeit zu Ende sein. Vordergründig möchte ich aber mit „Heaven can wait ‐ Wir leben jetzt“ Mut und Hoffnung schenken, denn der Film ist eine Hymne ans Leben und erzählt die Geschichten von Menschen, die oft im Schatten der Gesellschaft leben.

Im vergangenen Jahr wurden Sie für den Film ausgezeichnet. Wie war dieser Moment?

Ich erinnere mich sehr gern an die erste Auszeichnung zurück. Das war im größten Kino Hamburgs zur Premiere. Dort erhielten wir den ersten Publikumspreis und ich war total gerührt, als das Publikum minutenlang für uns applaudierte. So etwas hatte ich vorher auch noch nicht erlebt. Der Gewinn des Publikumspreises war wie die Kirsche auf der Sahnetorte.

Welche Botschaft ist Ihnen über Ihren Film hinaus besonders wichtig?

Es spielt überhaupt keine Rolle, ob jemand schwul, lesbisch, bi, trans oder sonst etwas ist. Ungeachtet von sexueller Orientierung erinnert uns der Film einfach daran, dass wir alle letztendlich dem gleichen Schicksal gegenüberstehen ‐ dem Tod. Deshalb sollte jeder das Beste aus seinem Leben machen.

„Heaven Can Wait“ startet am 9.11. im Seenema in Bad Waldsee. Im Rahmen der Kinotour wird Sven Halfar unter anderem am 10. November ebenfalls vor Ort sein. „Ich freue mich darauf, mit den Besuchern des Films ins Gespräch zu kommen und die inspirierende Reise mit ihnen zu teilen. Weitere Kinotermine mit Sven Halfar: 09.11. - Die Burg Ravensburg, 10. / 11.11. - Seneema Kino Bad Waldsee, 12.11. - Cineplex Biberach