Eine große Stimme aus einem kleinen Land

In ihrer Heimat Estland ist sie ein richtiger Star: Mehrmals wurde Kadri Voorand Musikerin des Jahres, aus der Hand der Präsidentin Kersti Kaljulaid erhielt sie die Auszeichnung „Junge Kulturpersönlichkeit des Jahres“. Am Freitag, 19. Januar, ist sie ab 20 Uhr im Kulturzentrum Linse in Weingarten zu Gast.

Insbesondere ihre Duo-CD mit dem Bassisten und Gitarristen Mihkel Mälgand bekam Höchstnoten. Kadri Voorand hat eine sehr wandelbare Mezzosopran-Stimme: Hier energisch und ausdrucksvoll, da geschmeidig und gefühlvoll - sogar einen Song von Michael Jackson. Karten kosten 24 Euro, ermäßigt 20 Euro, und sind erhältlich unter www.pretix.eu/jazztime-ravensburg/k-voorand