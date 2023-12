Bis März 2024 soll es so weit sein: Weingarten wird sich für eine Trasse entscheiden, auf der der geplante Radschnellweg entlangführen kann. Vier Spuren stehen zur Auswahl. Baienfurt und Ravensburg haben ihre Fahrspuren bereits festgelegt.

Die Stadtplanung favorisiert eine Strecke, die jedoch einige Gemeinderäte und auch der Fahrrad-Club ADFC-Kreisverband Ravensburg nicht gut finden.

Immerhin: Es hat ganz den Anschein, als werde der Radschnellweg zwischen Baindt und Bodensee auf jeden Fall kommen, denn das war in den Augen einiger Beteiligter durchaus nicht immer sicher.

Verkehrsführung detailliert untersucht

Würde sich Weingarten gegen die Radschnellverbindung „RS 9“ entscheiden, würde das ein Gemeinschaftsprojekt der Kommunen Friedrichshafen, Meckenbeuren, Ravensburg, Weingarten, Baienfurt und Baindt mit einem geschätzten Volumen von 40 Millionen Euro kippen.

Das ist mittlerweile unwahrscheinlich, denn die Fraktionen im Gemeinderat haben die Auswahl zwischen vier Trassen. Selbst die Freien Wähler, die zunächst gegen den Bau eines Radschnellwegs waren, können sich mit einer der Varianten 0 bis 3 anfreunden.

Mit der Festlegung einer Trasse hinkt Weingarten zeitlich hinterher. Das liege laut Stadtverwaltung aber daran, dass die Verkehrsführung bereits detailliert untersucht wurde, was bei Ravensburg und Baienfurt noch nicht geschehen sei. Bezahlt wird der Weg vom Land, das nun auch Druck auf Weingarten ausgeübt habe, das Projekt zügig voranzutreiben. Folgende Trassen-Möglichkeiten sind entstanden:

Das sind die Trassen-Varianten

Variante 0: (V0) Sie könnte als Fahrradstraße (Räder haben immer Vorrang, falls auch Autos erlaubt sind) über die Garten- und Liebfrauenstraße führen. Für Daniel Molzberger, Abteilungsleiter Stadtplanung und Bauordnung in Weingarten, ist diese Variante keine Option. Er sagt: „Der Verkehr dort ist sehr stark, das wäre für eine Fahrradstraße jenseits von Gut und Böse.“ Man müsste für weniger Autoverkehr sorgen, womit die Innenstadt schlechter erreichbar wäre, so das Fazit.

Die Grafik zeigt, wo die vier verschiedenen Radschnellweg-Trassen durch Weingarten führen könnten. Es bleibt die Qual der Wahl. (Foto: Stadt Weingarten )

Variante 1 (V1): Sie würde auf der L 313 mitten durch die Stadt führen, und zwar so, dass Radfahrer auf nur einer Straßenseite sowohl eine Spur für den Hin- als auch den Rückweg haben würden. Überzeugt ist die Stadtverwaltung davon ebenfalls nicht. Eine solche Lösung eigne sich besser außerorts. Innerorts gebe es in Weingarten zu viele Kreuzungen. Die Umbaukosten für diese Variante seien zudem hoch.

Variante 2: (V2) Sie würde ebenfalls auf der L 313 entlang führen, aber auf der einen Seite der Fahrbahn hin- und auf der anderen zurückführen. Schwierigkeiten würden die vielen Busse machen sowie der umfangreiche Platz, der für diese Version gebraucht würde. Konflikte mit Fußgängern seien ebenfalls programmiert.

Variante 3 (V3): Sie führt als Fahrradstraße auf der St.-Konrad-Straße am Schulzentrum vorbei. Die Radfahrer würden sich nicht mitten im dichten Verkehr befinden und die direkte Anbindung ans Schulzentrum brauche man ohnehin. Nachteile seien unter anderem, dass die Strecke im Gegensatz zur L 313 einen Umweg beinhalte, und auch die Ein- und Ausfahrt für die Autofahrer an der Unteren Breite werde schwieriger. Molzberger: „Wir haben keine eierlegende Wollmilchsau gefunden.“

Grüne finden: V3 ist ein Umweg

Maximilian Habisreutinger von den Freien Wählern machte im Technischen Ausschuss dann auch schnell klar: „Das ist erstaunlich einfach für uns. V3 hat viele Vorzüge, auch finanziell.“ Sein Fraktionsvorsitzender Horst Wiest glaubt, dass sich in puncto Sicherheit und Schnelligkeit nirgends etwas ändern wird. „Keine Variante bedeutet einen Radschnellweg, es wird nie schnell gehen. Wir nennen ihn nur so, damit das Land ihn zahlt“, sagte er.

Grünen-Chef Klaus Kessel hätte die V0 bevorzugt, da dort seiner Auffassung nach jetzt schon die meisten Radler unterwegs sind. Er begnüge sich aber mit allem, so lange RS 9 Wirklichkeit werde. Hermine Städele, ebenfalls von den Grünen, kann sich mit V3 nicht anfreunden. „Kein Radler aus Baienfurt und Baindt wird ihn fahren. Die gesamte Bevölkerung nordöstlich von Weingarten wäre abgehängt und würde ihn ebenfalls nicht nutzen“, sagte sie. Die Trasse sei ein Umweg, „ein richtiger Haken“.

Auch Martin Hulin vom ADFC-Kreisverband Ravensburg hält nichts von der V3, weil Radler seiner Meinung nach diesen Umweg nicht fahren werden. Außerdem befürchtet er, dass die geplanten Verbesserungen des normalen Radwegs auf der L 313 dann nur unzureichend umgesetzt werden.

Das wäre, sagt er, aber dringend nötig, denn der Weg sei zu schmal, und an manchen Kreuzungen muss der Radfahrer Grün erst anfordern. „Man könnte auf dieser Strecke problemlos einen Radschnellweg in beide Richtungen bauen, denn die Straße ist sehr breit“, sagt Hulin. Er könne sogar bis zu sieben Meter von der Hauptfahrbahn entfernt angelegt werden, dann seien auch die vielen Kreuzungen und Fußgänger nicht so problematisch.

Eine Straße nur für Radler und Busse

Seine bevorzugte Trasse wäre allerdings die V0, wo schon jetzt die meisten Radler fahren würden. Das Problem dort seien die Autos, deren Anzahl kontinuierlich zunehme. Die Stadt müsste dort also den Kfz-Verkehr deutlich reduzieren, indem sie den Verkehr umlenkt. Das hätte jedoch zur Folge, dass die Innenstadt schlechter zu erreichen wäre.

Eine sehr gute Lösung wäre es für Hulin gewesen, eine Spur nur für Radfahrer und Busse auf der L 313 einzurichten, doch das scheitere an der Vielzahl der dort fahrenden Busse. Überhaupt, sagt er, hätte es noch andere Möglichkeiten gegeben. Bis zur Wahl der finalen Trasse werden wohl noch einige heiße Diskussionen geführt.