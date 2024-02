Das Hotel Restaurant Waldhorn in der Weingartener Karlstraße 47 wird derzeit abgerissen. Im Sommer 2026 sollen dort drei Gebäude mit insgesamt 17 Wohnungen stehen, das teilt Junker Wohnbau aus Friedrichshafen mit.

Zum 1. Januar hat das Unternehmen das Waldhorn von Philipp Flaitz gekauft, der es wiederum vor rund sechs Jahren erworben hatte. Er wollte ein Hotel bauen lassen, hat das Projekt aufgrund gestiegener Baukosten und ungünstiger Zinslage aber fallen lassen.

Im Herbst 2024 soll der Bau beginnen

Spätestens übernächste Woche fangen die Bagger in der Karlstraße an zu rollen. Der Innenabbruch ist schon weit fortgeschritten. Bis der Abriss vollendet ist, dauert es aber noch bis Ende Februar oder Anfang März, sagt der Geschäftsführer von Junker Wohnbau, August Junker. Grund ist unter anderem, dass verschiedene Materialien getrennt voneinander weggeworfen werden müssen. Junker: „Da gibt es ein ganzes Entsorgungskonzept, das vom Landratsamt genehmigt werden muss.“

Empfohlene Artikel „Best–of–Weingarten“ Das sind die drei ältesten Gaststätten Weingartens q Weingarten

Im Herbst 2024 soll der Bau der drei miteinander verbundenen Wohngebäude beginnen. Das Wichtigste, die Baugenehmigung der Stadt, liegt bereits vor, wie August Junker sagt. Nun geht es um die Bauvorbereitungen und Ausführungsplanungen.

Es geht laut Junker um ein Grundstück von 887 und eine Wohnfläche von etwa 1100 Quadratmetern. Von der Einzimmer- bis zur Vierzimmerwohnung soll alles vorhanden sein, inklusive 19 Tiefgaragenparkplätze. Anfragen seien bereits herein geflattert, denn, so Junker: „Da das Unternehmen 30 Jahre in Weingarten ansässig war, sind wir keine Unbekannten.“ Ab Baubeginn rechnet er mit eineinhalb bis zwei Jahren Bauzeit, je nach Witterung.

Zwei Pächter hatten keinen Restaurant-Erfolg

Schon seit dem 18. Jahrhundert wurde im Waldhorn Wein- und Branntwein ausgeschenkt, sagt Weingartens Stadtarchivar Uwe Lohmann. Mehrere Generationen der Familie Huber hatten die Wirtschaft betrieben, die mit einem großen Fruchthandel verbunden war. 1934 kaufte August Binder den Gasthof, in einem Hintergebäude wurden später auch Fische, Geflügel, Wild und Felle verkauft. Von da an war das Restaurant für Wildspezialitäten bekannt, denn die Jagdleidenschaft in der Familie zog sich durch.

Reinhold Binder hat fast sein ganzes Leben im Waldhorn verbracht, heute lebt er mit seiner Frau Brigitte in einer Wohnung in Weingarten. Das Paar ist wehmütig, glaubt aber, dass es mit dem Kapitel abschließen kann, sobald das Haus komplett abgerissen ist. (Foto: Stefanie Rebhan )

Im Jahr 1959 wurde das Gasthaus grundlegend renoviert, in dieser Zeit entstanden auch zwölf Gästezimmer. 23 Jahre später übernahm die dritte Binder-Generation, Reinhold Binder und seine Frau Brigitte, den Betrieb. Da sie keine Kinder hatten, die nachfolgen konnten, verpachtete das Ehepaar das Waldhorn 2006 an Jeanette und Markus Locher - die übernahmen jedoch nur das Restaurant, Binders betrieben weiterhin die Zimmer. Sie selbst lebten ebenfalls in dem Haus. Familie Locher konnte das Restaurant nicht halten, es folgte Familie Vidojevic als Pächter und renovierte das Waldhorn erneut.

Doch auch sie schafften es nicht, den Gasthof gewinnbringend zu betreiben, schlossen ihn und führten ab 2016 nur noch die Zimmer, die von Gästequartieren zu dauerhaften kleinen Wohnungen wurden. In diesem Zustand kaufte Philipp Flaitz das Waldhorn 2018. Mit seinem Bruder führt er auch das Hotel Gasthof Rössle. Von 2020 bis 2023 hatte Kevin Burger das Waldhorn von Flaitz gepachtet, vermietete jedoch ebenfalls nur die Zimmer.

Baukosten zu hoch, Zinslage zu schlecht

Philipp Flaitz hatte das Gebäude abreißen und ein Hotel, im besten Fall samt Restaurant, bauen lassen wollen. Doch daraus wurde nichts, zu hoch waren die Baukosten, zu schlecht die Zinslage. Zu Beginn des Jahres 2024 ging das Waldhorn schließlich in den Besitz von Junker Wohnbau über.

Wenn Reinhold Binder an seinem Geburtshaus vorbeigeht, tut es ihm im Herzen weh, wie er sagt. „Wenn es ganz weg ist, bin ich froh, denn dann kann ich abschließen. Es war schlimmer zu sehen, wie das Waldhorn langsam zerfällt.“ Gerade das Restaurant sei das Herzstück des Gebäudes gewesen, viele arbeitsreiche, aber schöne Stunden mit seinen Gästen, anderen Jägern und auf den Hausbällen hatte der heute 78-Jährige dort verbracht. Nun endet die Geschichte eines alten Weingartener Gasthauses für immer.