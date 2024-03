Weingartener durch Feuer erst obdachlos, dann arbeitslos

Dass im Leben nicht immer alles nach Plan läuft, gehört dazu. Doch die Geschichte von Mark Fischer (Name von der Redaktion geändert) aus Weingarten zeigt, wie schnell sich alles ändern kann. Durch einen Hausbrand verliert der 39-Jährige alles, was er besitzt, landet in einer Obdachlosenunterkunft und wird dann noch arbeitslos.

Nun möchte er ganz neu anfangen. Dafür ist Mark Fischer sogar bereit, in die Alpen zu ziehen - auf über 2000 Meter Höhe.

Feuer macht Haus unbewohnbar

„Badeschlappen, kurze Hose und T-Shirt, mehr hatte ich nicht“, sagt Mark Fischer. Er erinnert sich an den 24. Mai 2022 zurück. Gegen 18.30 Uhr wurde an diesem Tag ein Dachstuhlbrand in der Tobelstraße in Weingarten gemeldet. 120 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer. Doch das Mehrfamilienhaus war daraufhin nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache konnte bis heute nicht geklärt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft bestätigen.

Knapp zwei Jahre hatte Fischer zusammen mit einem ehemaligen Kollegen in der Tobelstraße gewohnt. Zu zweit sei es einfacher gewesen, die Kaltmiete von 1100 Euro im Monat zu stemmen. Als gelernter Koch verdiente Fischer damals monatlich rund 2700 netto. Erst Tage nach dem Brand realisierte der damals 37-Jährige, was geschehen war. „Wenn du wirklich Hab und Gut verlierst, weißt du nicht mehr, was Sache ist. Das tut weh“, sagt Fischer.

Der gebürtige Weingartener kam zunächst bei Bekannten unter, zog dann zu einem Familienmitglied, bei dem er auf dem Sofa schlafen konnte. „Ich musste mir wieder was suchen, ganz klar“, sagt Fischer. Doch auf die Schnelle sei er in Weingarten nicht fündig geworden.

Zur Arbeit ging er weiterhin, wie er betont. Doch seine Krankheit habe ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. „Ich bin Epileptiker“, sagt Fischer. Das habe er seinem damaligen Arbeitgeber verschwiegen. Fischer erlebte in der Zeit nach dem Brand einen Anfall und konnte nicht arbeiten gehen. Er steckte noch in der Probezeit und wurde gekündigt.

Fast zwei Jahre ohne eigene Wohnung

„Wenn es bergab läuft, dann halt richtig“, sagt Fischer. Gut zwei Monate nach dem Brand stand er nicht nur ohne Wohnung, sondern auch noch ohne Arbeit da. Jobtechnisch lief es bei ihm aber schon seit der Corona-Pandemie schlecht. Als Koch in der schwer gebeutelten Gastronomie habe er es nicht leicht gehabt, erzählt er. Mehrmals musste er sich eine neue Arbeitsstelle suchen.

Um wenigstens ein Dach über den Koch zu bekommen, bewarb er sich um ein Zimmer in einer Obdachlosenunterkunft in Weingarten. Innerhalb von zwei, drei Tagen konnte er dort einziehen. „Im Juli war es noch warm, ganz klar, aber ich habe einfach vorausgedacht“, sagt Fischer.

Das ist nun eineinhalb Jahre her. Fischer wohnt immer noch in der Obdachlosenunterkunft, teilt sich ein Zimmer mit einer weiteren Person. Inzwischen hat er den fünften Mitbewohner. „Da geht man irgendwann selber zunichte. Hätte ich die Möglichkeit, dort raus zu kommen, egal was, ich würde es annehmen“, sagt er. Jobs hatte er immer wieder mal, derzeit lebt er aber von Bürgergeld.

Seit er in einer Obdachlosenunterkunft wohnt, hat er es auf dem Wohnungsmarkt noch schwerer. Immer wieder habe er von Vermietern zu hören bekommen, „ja, nein, solche Leute möchten wir nicht“, sobald klar war, wo er aktuell wohnt. „Die Vorurteile sind auf jeden Fall vorhanden“, sagt Mark Fischer.

Als Bürgergeldempfänger stehe er zudem in Konkurrenz mit Bewerbern, die die Kaution sofort bezahlen können. Er müsse eben zunächst beim Amt nachfragen, ob die Wohnung oder ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft für ihn bezahlt werden könne.

Runder Geburtstag in luftiger Höhe

Einen Lichtblick gibt es aber für Mark Fischer. Über das Internet entdeckte er Anfang des Jahres eine Stellenausschreibung. Das Team einer Hütte in den österreichischen Alpen sucht ganzjährig einen Koch. Sie würden sogar eine Wohnung stellen. „Das wäre ein Riesenschritt für mich“, sagt Fischer. Im Allgäu habe er schon auf mehreren Hütten als Saisonarbeiter gekocht.

Seine Krankheit hat Fischer soweit im Griff, wie er sagt. „Vor vier Jahren hatte ich 28 Anfälle im Jahr, letztes Jahr waren es zwölf, in diesem Jahr bislang drei“, so Fischer. „Ich muss weg von hier, um den Kopf frei zu bekommen. Andere Leute, anderes Umfeld.“ Dafür sei er bereit, seine Heimatstadt eine Zeit lang aufzugeben.

„Ich hatte alles. Ich hatte ein Leben. Ich hatte eine Freundin, Arbeit und Wohnung“, sagt Fischer. Doch durch Corona und den Brand sei er tief gefallen. Nun möchte er sein Leben wieder auf den richtigen Kurs bringen. Der Job in den Bergen wäre ein Anfang. Wenn das klappt, erlebt er seinen 40. Geburtstag in luftiger Höhe anstatt in einer Obdachlosenunterkunft. Fischer sagt: „Vermutlich werde ich an diesem Tag arbeiten, aber das wäre mir egal - bei der Aussicht.“