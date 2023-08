Duo bietet Streifzug durch Jazz und Weltmusik

Ein genreübergreifendes Konzert des italienischen Duo Sandra Dell'Anna (Gesang) und Salvo La Ferrera (Akkordeon und Klavier) erwartet das Publikum am Samstag, 16. September, ab 19.30 Uhr in der Linse Weingarten. Geboten wird laut Programmankündigung ein Streifzug durch Jazz und Weltmusik, gepaart mit italienischem Temperament. Das Repertoire des Duos reicht von tanzbarer Musik bis zu Jazz und Pop über Musica Brasileira und Tango bis hin zu Avantgarde. Das Duo spielt dabei eigene Kompositionen ebenso wie Welthits. Der Ticketpreis liegt im Vorverkauf bei 14 Euro, an der Abendkasse bei 16 Euro.

Karten gibt es online unter