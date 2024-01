Insgesamt 41 Hilfeleistungen und elf Transporte in die Klinik - das ist die Zusammenfassung des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vom Großen Narrentreffen am vergangenen Wochenende. Und das sei für eine Veranstaltung mit rund 35.000 Menschen „sehr human“, so Matthias Lang, Einsatzleiter des DRK Weingarten.

Rund 1900 Stunden waren die Helfer inklusive der Vorbereitungen im Dienst.

Kreislauf, Alkohol, Schnittverletzungen

Der Freitag, der abends mit einem kleinen Narrensprung begann, sei ruhig gewesen. Bis auf „Pflästerle kleben“ ist laut Lang nichts vorgefallen. Elf Einsatzkräfte standen bereit. Diese Zahl erhöhte sich auf 52 am Samstag.

Wir hatten keine gravierenden oder spektakulären Vorfälle, sagt Lang.

30 Patienten habe es gegeben, neun Festbesucher mussten ins Krankenhaus gefahren werden. Es sei aber weder um Drogen, noch um K.o.-Tropfen gegangen, sondern hauptsächlich um Kreislauf- und Alkoholprobleme sowie Schnittverletzungen. Zwei Notärzte waren ebenfalls unterwegs.

Mit elf Patienten und zwei Transporten ins Krankenhaus verlief der Sonntag mit dem Großen Narrensprung ebenfalls in Ordnung. 42 Helfer des DRK waren am Start. Sie kamen von den DRK-Gruppen aus Weingarten, Baienfurt, Baindt, Mochenwangen, Waldburg und Ravensburg.

Nur kleinere Hilfeleistungen hatten die Helfer vom DRK, wie hier Luitgard und Wolfgang Pfau, während des Narrentreffens abzuarbeiten. (Foto: Stefanie Rebhan )

Für die Notaufnahme des St. Elisabethen-Klinikum sei das Narrentreffen aufgrund seiner Unwägbarkeiten eine Herausforderung gewesen. Daher war Chefärztin Kerstin Kunz zufrieden und sagte: „Das Narrentreffen lief weitgehend friedlich ab“. Insgesamt 24 Festbesucher landeten in der Notaufnahme, zwei am Freitag, 15 am Samstag und sieben am Sonntag. Davon war die Mehrzahl gestürzt und hatte Verletzungen an den Armen oder Beinen. Alkoholvergiftungen gab es nur zwei, so Kunz.

Eine weitere gute Nachricht vom DRK: Niemand sei vermisst worden, was bei Temperaturen um die -10 Grad umso wichtiger war. Roth: „Wenn jemand alkoholisiert längere Zeit irgendwo liegt, kann es gefährlich werden bei der Kälte. Das wäre der schlimmste Fall gewesen.“ Kinder seien ebenfalls nicht verloren gegangen. Das DRK hatte Kinderarmbänder herausgegeben, die sehr gefragt gewesen seien. Auf den Bändern ist die Telefonnummer der Eltern notiert, sodass sie gleich kontaktiert werden können, wenn ein Kind die Orientierung verloren hat.

600 Essen für DRK und Polizei

An zwei Standorten hatte das DRK Übersee-Container aufgestellt, die wie kleine Kliniken ausgestattet gewesen seien, so Matthias Lang. Für die Motivation des Teams von besonderer Bedeutung war das Küchenteam. Sie versorgten auch die Kollegen der Polizei. „Da gab es Samstagnacht noch Gulasch und am Sonntag standen sie um 7 Uhr wieder in der Küche für das Frühstück“, sagt Lang. 600 Essen seien über die Theke gegangen.

Den Großteil der Nacharbeiten liege hinter dem Team, es müsse aber immer noch Material sichten, sagt Georg Roth, Vorsitzender des DRK Weingarten. Und weiter: „Ich bin extrem stolz auf meine Mannschaft, das darf man auch mal sagen.“ Auch die Zusammenarbeit mit der Plätzlerzunft sei intensiv gewesen. Das DRK arbeite seit Jahrzehnten bei jeder Fasnetsveranstaltung mit den Plätzlern zusammen. Das Große Narrentreffen habe die beiden Vereine noch mehr zusammengeschweißt.