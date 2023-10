Im Beisein von geladenen Gästen und Vertretern der Politik, darunter der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobl, hat der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) am Samstag die Integrierte Leitstelle Bodensee-Oberschwaben (ILS) am neuen Standort im Birkenweg in Weingarten offiziell eröffnet.

Notrufe aus den drei Landkreisen Ravensburg, Sigmaringen und Bodensee mit rund 700 000 Einwohnern werden nun von der Welfenstadt aus koordiniert. Außer der Polizei werden über die 112 hier alle Blaulichtdienste wie Krankenwagen, Feuerwehr oder Technisches Hilfswerk in Bewegung gesetzt.

In dem DRK-Neubau, der pandemiebedingt verspätet fertiggestellt wurde, ist nun alles unter einem Dach: die Rettungswache Weingarten, die Verwaltung und eben die ILS. In unmittelbarer Nachbarschaft ist zudem die DRK-Landesschule für Rettungssanitäter. „Das Herz des Rettungsdienstes schlägt nun in Weingarten“, sagt Oberbürgermeister Clemens Moll in seinem Grußwort. Die Eröffnung der ILS war eingebettet in einen Tag der offenen Tür für DRK-Mitarbeiter mit ihren Angehörigen.