Das Dreikönigskonzert des Städtischen Orchesters Weingarten ist traditionell der musikalische Höhepunkt bei den zahlreichen öffentlichen Auftritten dieses Klangkörpers im Jahresverlauf. Entsprechend ambitioniert und breit gefächert ist die Literatur, die Stadtmusikdirektor Rafael Ohmayer dafür zusammenstellt. So auch am vergangenen Samstag. Und erneut quittierte dies das Publikum im ausverkauften Welfensaal mit stürmischem Applaus.

Abstriche bei den Tempi wegen Sechzehnteltriolen

Die Möglichkeiten, aber auch Grenzen eines Amateur-Blasorchesters zeigte gleich der Einstieg mit der Ouvertüre zur Rossini-Oper „Die diebische Elster“ auf. Klar und durchsichtig waren hier die feinen Details herausgearbeitet, klangvoll und dennoch differenziert die Tuttistellen. Doch bei den Tempi musste Ohmayer Abstriche machen, damit die Holzbläser die sich ständig wiederholenden Sechzehnteltriolen nicht verstolpern. Das Publikum hatte dennoch großes Vergnügen an diesem populären Bravourstück.

In eine ganz andere Welt ging es anschließend mit dem Konzertstück „Manhattan“ für Blasorchester und Solotrompete von Philip Sparke. Der Musikverein hatte dazu die Profitrompeterin Elisabeth Fessler engagiert, die nach ihrem Studium zunächst Orchestererfahrung gesammelt hat, ehe sie beim Blechbläserensemble „Harmonic Brass“ einstieg. Außerdem unterrichtet sie mittlerweile an der Hochschule für Musik in Trossingen.

Argentinischer Tango bis zeitgenössischer Jazz

Virtuos, aber frei von jeglichen Eitelkeiten, führten Solistin und Orchester die Zuhörer durch die unterschiedlichsten Klangwelten einer pulsierenden Weltmetropole. Den stürmischen Applaus belohnten sie mit einer zeitgenössischen Konzert-Etudeals-Zugabe, die einmal mehr aufzeigte, auf welch hohem musikalischen Niveau sich dieses Orchester bewegt.

Einen Beweis dafür erbrachte auch die fünfsätzige Suite „Symphonic Dances“. Darin bewegt sich der japanische Komponist Yosuke Fukuda durch mehrere Musikepochen und Stilrichtungen von der europäischen Renaissance über den argentinischen Tango bis zum zeitgenössischen Jazz. Die enormen spieltechnischen wie musikalischen Herausforderungen dieses Werks meisterte das Orchester mit bewundernswerter Bravour.

Leichtere Kost für die Zuhörer, aber keineswegs für das Orchester, gab es nach der Pause. Da erlebte das Publikum bei John Williams‘ Konzertstück „The Cowboys“ einen heißen Ritt durch den wilden Westen, gefolgt von den unsterblichen Hits der Abenteuer im Zeichentrickfilm „Das Dschungelbuch“, die Marcel Peeters zu einem kurzweiligen Potpourri zusammengestellt hat.

Häufige Takt- und Tempowechsel

In seiner wie immer launigen Moderation erzählte Alexander Kölle, Vorstand des Weingartener Musikvereins, die verschiedenen Stationen des kleinen Helden Mogli nach und wagte sich dabei in die stimmakrobatischen Gefilde einer weiblichen Gesangseinlage, die mit Sonderapplaus belohnt wurde.

Festivalatmosphäre kam schließlich auf bei Philip Sparkes Zusammenstellung der größten Hits von „Queen“. Auch hier zeigte sich, dass dieses Orchester qualitätvolle Arrangements für Blasorchester souverän umsetzen kann. Häufige Takt- und Tempowechsel scheinen dank des umsichtigen Dirigats von Rafael Ohmayer keine Probleme darzustellen.

Das galt auch für das letzte Stück im offiziellen Programm, dem „Disney Festival“ von Toshio Mashima mit seinem Streifzug durch die Welt der Filmmusik. Erst nach zwei schwungvollen Zugaben, die wieder in traditionelle Klänge europäischer Musiktradition führte, durfte das Orchester von der Bühne abtreten.