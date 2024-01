Digitaler Austausch zur Langen Nacht der Demokratie 2024

Die erste Lange Nacht der Demokratie im Jahr 2022 war laut Stadtverwaltung ein voller Erfolg: Über 600 Besucherinnen und Besucher setzten gemeinsam mit zahlreichen Initiativen, Gruppierungen und Vereinen ein starkes Zeichen für Demokratie, Toleranz, Nachhaltigkeit und Vielfalt. Am 8. November soll es eine zweite Auflage dieses Projekts geben. Da solch ein Projekt jedoch von der Vielfalt an Ideen und Teilnehmenden lebt, lädt das Projektteam alle Interessierten, Gruppen, Vereine und Initiativen am Mittwoch, 24. Januar, 17.30 Uhr, zu einem ersten digitalen Austausch ein. Jeder und jede, die eine Idee oder eine Aktion für die zweite Auflage der „Langen Nacht der Demokratie“ einbringen möchte, ist herzlich zu dieser Auftaktveranstaltung eingeladen. Interessierte schicken eine kurze Mail mit dem Betreff „Lange Nacht 2024“ an [email protected] und erhalten dann den Zugangslink zur Veranstaltung.