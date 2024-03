Diese zehn Pfarrstellen fallen dem Rotstift zum Opfer

Die Frühjahrssynode des Evangelischen Kirchenbezirks hat bei ihrer Sitzung im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten dem Pfarrplan 2030 zugestimmt. Den Vorgaben des Oberkirchenrats entsprechend, werden von 37,75 Pfarrstellen zehn gestrichen, das heißt, sie müssen bis spätestens 31. Dezember 2030 geräumt werden. Vorher aber diskutierten die 94 anwesenden Synodalen engagiert und kontrovers unter Leitung von Dekan Martin Hauff und Co-Dekan Reimar Krauß die Beschlussvorlage. Verabschiedet wurde ebenfalls das Bezirkliche Schutzkonzept gegen sexualisierte Gewalt.

Bereits im November 2022 war eine Pfarrplan-Sonderkommission eingesetzt worden, die in zwölf Sitzungen über mögliche Streichungen und spätere Kooperationsräume im Kirchenbezirk beriet. Dass dabei schmerzhafte Eingriffe in das kirchliche Leben nicht ausbleiben würden, betonte Dekan Hauff immer wieder bei den drei Informationsabenden in den Distrikten Allgäu, Bodensee und Schussental.

Pfarrer Stephan Günzler erinnerte in seiner Andacht an den 500. Geburtstag des evangelischen Gesangbuchs. „Es stiftet Zusammengehörigkeit und Gemeinde. Singen baut Brücken über Zeiten, Kirchen und Konfessionen hinweg“. Diese zuversichtlichen Worte waren wohl gewählt, denn den Wegfall von Pfarrstellen werden einige Gemeinden vielleicht auch als ungerecht und wenig gemeinschaftsfördernd empfinden. Bedenken wurden geäußert, ob manche reduzierte Pfarrstelle überhaupt noch besetzbar, ob Gemeindeleben überhaupt noch möglich sein werde.

Dekan Hauff merkte dazu an: „Es gibt keine Gewinner und keine Verlierer. Alle sind betroffen“. Wie die Zukunft mit einer geschrumpften Pfarrerschaft in größeren Kooperationsräumen gestaltet werden kann, wie regio-lokales-Denken funktioniert, wie kreative Konzepte aussehen sollen - dies alles zu eruieren, sei jetzt Aufgabe von Bezirk, Gemeinden und Pfarrern. Dass diese neue Zeit nicht nur negativ gesehen werden muss, sondern auch Freiräume schaffen kann, merkte die junge Pfarrerin Sylvia Nölke aus Oberteuringen an. Sie empfahl einen Blick auf die Nordkirche, die einfallsreich und mutig Gemeinde lebe - auch mit weniger Ressourcen als hierzulande.

Ein weiterer Punkt war die Verabschiedung des Schutzkonzepts gegen sexualisierte Gewalt, das von Co-Dekan Krauß vorgestellt wurde. Es gibt den Gemeinden Leitlinien an die Hand, um das Schutzkonzept in verschiedenen Gruppen und Gremien umzusetzen.

So sieht das Stellenkonzept aus

Folgende Stellen werden bei Freiwerden eingeschränkt oder aufgehoben. Zwei halbe Transformationsstellen gehen an Kressbronn und Kißlegg. Transformationsstellen sind von der Landeskirche eingerichtete, zeitlich beschränkte Stellen, die bei Veränderungen im Bezirk unterstützen.

Distrikt Schussental:

Weingarten II: 1,00. Aufhebung mit Freiwerden.

Mochenwangen: 0,50. Reduktion mit Freiwerden.

Ravensburg-Stadtkirche-Nord: 0,75. Aufhebung mit Freiwerden. Fusion in RV angestrebt.

Ravensburg Eschach: 1,00. Aufhebung mit Freiwerden. Fusion in RV angestrebt.

Atzenweiler-Vogt II: 0,50. Aufhebung mit Freiwerden.

Schussental3,75 Stellen weg.

Distrikt Seeregion:

FN-Schlosskirche II: 1,00. Aufhebung mit Freiwerden. Fusion in FN / Bodensee West angestrebt.

FN Bonhoeffer: 1,00. Aufhebung mit Freiwerden. Fusion in FN / Bodensee West angestrebt.

Oberteuringen: 0,50. Aufhebung mit Freiwerden. Fusion in FN / Bodensee West angestrebt.

Tettnang II: 0,75. Aufhebung mit Freiwerden (darin enthalten 0,25 DA Langenargen/Eriskirch).

Kressbronn: 0,50. Reduktion mit Freiwerden und Kombination mit 50 Prozent Transformationsstelle.

Seeregion3,75 Stellen weg.

Distrikt Allgäu:

Wangen-Wittwais: 0,25. Reduktion mit Freiwerden. Danach „Wangen-West“.

Amtzell: 0,50. Aufhebung mit Freiwerden. Danach „Wangen-West“.

Isny II: 0,50. Aufhebung mit Freiwerden.

Kißlegg: 0,50. Reduktion mit Freiwerden und Kombination mit 50 Prozent Transformationsstelle.

Bad Waldsee II: 0,50. Aufhebung mit Freiwerden.

Alttann: 0,25. Reduktion mit Freiwerden.

Allgäu: 2,50 Stellen weg.

Gesamte Reduzierung: 10 Stellen.

Auch bei den landeskirchlichen Sonderpfarrstellen (in der Klinik- und Reha-Seelsorge) gibt es Abstriche: Von 5,5 Stellen fallen 2 weg.

Folgende Pfarrstellen bleiben (in Prozent)

Ravensburg Stadtmitte (Dekan) 100, Ravensburg Südstadt 100, Ravensburg Johanneskirche 100, Bavendorf-Winterbach 100, Atzenweiler-Vogt 100, Weingarten I 100, Weingarten III 100, Weingarten Hochschulseels. 50, Mochenwangen 50, Baienfurt-Baindt 100, Ailingen (Oberteuringen) 100, Friedrichshafen Schlosskirche 100, Friedrichshafen Erlöserkirche 100, Manzell 100, Meckenbeuren 100, Tettnang 100, Langenargen 100, Kressbronn 50 plus Transformation 50, Wangen Stadtkirche 100, Wangen Wittwais 75, Bezirk Jugend 25, Isny I 100, Leutkirch Mitte 100, Leutkirch-Aitrach 100, Kißlegg 50 plus Transformation 50, Bad Waldsee 100, Bad Wurzach 100, Alttann 50, Kurseelsorge Bad Wurzach/Bad Waldsee 50, GF Diakonie 75, Pfarrer/in zur Dienstaushilfe beim Dekan 100.