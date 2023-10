Auch für Studenten der Hochschulen im Schussental startet dieser Tage das Wintersemester. Wie viele es sind, welche Studiengänge besonders beliebt sind und wo neues angeboten wird: ein Überblick.

Rückgang an der Pädagogischen Hochschule

Die Anzahl an Studenten ist bei der Pädagogischen Hochschule (PH) in Weingarten weiter gesunken. Aktuell sind es laut Sprecher Arne Geertz 3255, im Vorjahr waren es noch 3413. Wobei es zu beachten gilt, dass das Losverfahren noch nicht abgeschlossen und, so Geertz, „auch die Rücknahme von Immatrikulationen noch möglich ist.“

Graduate School soll bei der Promotion unterstützen

Neue Studiengänge gibt es an der PH in diesem Jahr nicht. Aber: „Wir haben eine Graduate School eingerichtet“, erklärt Geertz. Die soll junge Wissenschaftler auf ihrem Karriereweg ‐ insbesondere bei der Promotion ‐ unterstützen und bietet ihnen ein Programm zur Qualifizierung und Weiterbildung an, das bestimmte Kompetenzen wie beispielsweise Methoden- oder Kommunikationskompetenzen fördert. Am 19. Oktober wird die Graduate School feierlich eröffnet.

So lief der Start an der RWU

Doch nicht nur die PH stand diese Woche im Zeichen des neuen Wintersemesters. Die Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) hat am Mittwoch zusammen mit der Stadt insgesamt 670 Erstsemester im Kultur- und Kongresszentrum Weingarten willkommen geheißen. Solche Rituale seien wichtig, erklärt RWU-Sprecher Christoph Oldenkontte. „Das wurde in der Corona-Zeit deutlich.“ Zum Wintersemester 2023/2024 gingen an der RWU nach eigenen Aussagen insgesamt 2661 Bewerbungen ein.

Die bestbesuchten Studiengänge der RWU

Die am stärksten nachgefragten Studiengänge sind Angewandte Psychologie, Soziale Arbeit, BWL, Mediendesign sowie Internet und Online-Marketing. Und, so Oldenkotte weiter, „im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Bewerberzahlen in den Bachelorstudiengängen um 18 Prozent von 2260 im Jahr 2022 auf 2661 in diesem Jahr.“

Von den zwölf Masterstudiengängen der RWU beginnen zum Wintersemester zehn. In diesen Studiengängen stehen zum Wintersemester 171 Studienplätze zur Verfügung. Auf diese Studienplätze gingen 844 Bewerbungen ein. Am stärksten nachgefragt ist der Master Mechatronics. Insgesamt sind an der RWU aktuell insgesamt 3.550 Studenten eingeschrieben.

Was in diesem Jahr neu ist

Eine Neuerung im Studiengangs-Portfolio der RWU ist eine englischsprachige Variante im Maschinenbau. Diese trägt den Namen International Project Engineering und startete bereits zum Sommersemester 2023. In den technischen Studiengängen setzt die RWU auch weiterhin auf Internationalisierung.

So befindet sich ein weiterer englischsprachiger Studiengang in Planung: Der Bachelor Mechatronics soll voraussichtlich zum Wintersemester 2024/2025 starten. Die Verbindung aus Maschinenbau- und Elektrotechnik-Bestandteilen wurde mit der regionalen Industrie entwickelt. Außerdem soll man ab nächstem Jahr an der RWU seinen Bachelor in Wirtschaftspsychologie machen können.

Technik zieht Studenten an die DHBW

An der Dualen Hochschule Ravensburg beginnen in diesem Oktober mehr als 1340 Erstsemester ihr Studium. Die Fakultät Technik setzt hier ihren zahlenmäßigen Aufwärtstrend fort. War es 2022 mit 590 Studienanfängern bereits ein Rekordjahrgang, so ist die Zahl in diesem Jahr erneut angestiegen ‐ auf rund 656 Erstsemester. Das teilt Sprecherin Elisabeth Ligendza auf Nachfrage von Schwäbische.de mit.

Die DHBW Ravensburg bietet in der Technik die Studiengänge Maschinenbau, Elektrotechnik, Embedded Systems, Informatik, Luft- und Raumfahrttechnik sowie Wirtschaftsingenieurwesen an. In Vorbereitung ist für 2024 der Studiengang Mechatronik, so die Ankündigung der Hochschulsprecherin. Allerdings betrifft das Ravensburg als Standort eher administrativ. Der Technikcampus befindet sich in Friedrichshafen im Fallenbrunnen.

Data Science und Künstliche Intelligenz starten mit zwei Kursen

In der Fakultät Wirtschaft, die am Campus Ravensburg gelehrt wird, starten rund 700 Erstsemester mit ihrem Studium. Nach einer kontinuierlichen Wachstumsphase war die Zahl der Studienanfänger an der DHBW Ravensburg in den Corona-Jahren deutlich zurückgegangen. 2022 und 2023 haben die Zahlen auch in der Fakultät Wirtschaft wieder zugelegt.

Mit zwei Kursen neu eingestiegen ist im Oktober der neue Studiengang Data Science und Künstliche Intelligenz. Diese Themen spielen für die Unternehmen eine zunehmend wichtige Rolle, erklärt Elisabeth Ligendza. In seinem zweiten Jahr bietet die DHBW Ravensburg den Studiengang Agrarwirtschaft an. Die Studienanfänger kommen zu rund 60 Prozent aus Baden-Württemberg und zu rund 22 Prozent aus Bayern. Insgesamt studieren derzeit rund 3350 junge Menschen an der DHBW Ravensburg.