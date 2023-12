Binder, Angele, Schwab: Der eigene Name schafft Identität. Die Geschichte der Nachnamen lässt sich bis zu den alten Römern zurückverfolgen. Hauptsächlich drei Wurzeln gibt es, durch die alle deutschen Nachnamen entstanden sind. Das „Digitale Familiennamenwörterbuch Deutschlands“ hat angefangen, diese Namen zu ihrem Ursprung zu verfolgen. Außerdem stellt sich die Frage, wie ein Nachname geändert werden könnte, denn das ist nicht einfach.

Schon die Römer hatten Sippennamen

Er taucht überall auf: zur Geburt, auf Dokumenten, in Bewerbungen und sogar in Sozialen Netzwerken. Der Nachname. Dabei kam er in Mitteleuropa erst um 1200 auf, während die alten Römer schon früh sogenannte Sippennamen hatten. Ein Beispiel dafür wäre Merula Cornelius. Das sagt Uwe Lohmann, Archivar der Stadt Weingarten. Als es noch nicht so viele Einwohner in Städten und Dörfern gab, habe oft der Vorname ausgereicht, um über den einen oder anderen zu sprechen.

Doch je stärker die Bevölkerung wuchs, desto unumgänglicher wurde ein weiterer Name. Einer, der über Generationen weitergegeben wird. Der Adel war da allerdings deutlich schneller, weil der durch einen Familiennamen seinen Erbanspruch geltend machen konnte. Auf dem Land kamen viele sogar bis ins 18. Jahrhundert ohne Nachnamen aus.

Nachnamen haben sich laut Lohmann auf der ganzen Welt auf unterschiedliche Weise und zu unterschiedlichen Zeiten entwickelt. In Deutschland gibt es hauptsächlich drei Wurzeln für Nachnamen: 1. Berufe: Brunnbauer etwa, Maurer, Neumüller. 2. Spottnamen, die Aussehen der Charaktereigenschaften beschreiben wie Feinäugle, Hienerwadel, Klein, Braun. 3. Herkunftsbezeichnungen, also die Bezeichnung nach einem Ort oder einem Flurstück. Beispiele hierfür wären Bayer, Böhm, Schwab, Walser. Alle genannten Namen sind häufig in Weingarten zu finden.

Müller angeblich der häufigste Name Deutschlands

Stand 2005 gab es in Deutschland rund 850.000 unterschiedliche Familiennamen. So heißt es auf der Internetseite namenforschung.net. Auf geneanet.org ist Müller als der häufigste Nachname in Deutschland angegeben, gefolgt von Schneider und Schmidt. Es gibt mehrere Internetseiten zu diesem Thema, von denen die meisten zu ähnlichen Ergebnissen kommen, Zahlen und Daten weichen jedoch immer wieder leicht voneinander ab.

Für Wissenschaftler ist die Namenkunde - auch Onomastik genannt - sehr bedeutsam, denn anhand der Namen lassen sich Völkerwanderungen über die Jahrhunderte nachvollziehen. So steht es im Buch „Die archivalischen Quellen“. Selbst Informationen zur Gewerbeentwicklung und Kulturgeschichte lassen sich aus der Verfolgung von Nachnamen ziehen.

Das „Digitale Familiennamenwörterbuch Deutschlands“ (DFD) wurde an der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Kooperation mit der Technischen Universität Darmstadt erstellt. Da es sich um ein Langzeitprojekt handelt, sind noch nicht alle Namen erfasst.

Angele ein häufiger Nachname in Oberschwaben

Der Name Brunnbauer beispielsweise aber schon. Es gibt ihn laut dem DFD 213-mal in Deutschland. Zumindest wurden so viele Brunnbauers eingepflegt. Vor allem in Baden-Württemberg und Bayern kommt er oft vor. Ursprung des Namens ist wohl der Beruf. Es habe sich um einen Bauern gehandelt, der an einer Quelle wohnte, oder dem ein Brunnen gehörte.

Der Nachnamen Moll existiert da deutlich häufiger, mindestens 5000-mal, besonders in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Das mittelhochdeutsche Wort molle für Eidechse oder Molch ist Grundlage für diesen Namen. Er steht im übertragenen Sinn für einen dicken, plumpen Menschen, gehört also in die Kategorie Spottnamen.

In Baden-Württemberg, ja vor allem in Oberschwaben besonders oft vertreten, ist der Nachname Angele. Es scheint ihn 514-mal zu geben und geht entweder auf die Herkunftsbezeichnung zurück - denn mittelhochdeutsch bedeutet anger oder angel Acker- oder Grasland - oder auf den Beruf. Angel lässt sich auch auf den Fischer zurückführen.

Es gibt 25.000 Becks

Ebenfalls ganz stark im oberschwäbischen Raum hat sich der Nachname Binder festgesetzt. Seine Quelle ist der Beruf, denn es ging um jemanden, der etwas bindet, oft Fassbinder, aber auch Besenbinder.

Beck ist ein Nachname, der insbesondere im Süden, aber auch in der Mitte Deutschlands verbreitet ist, und zwar mehr als 25.000-mal. Ursprung ist natürlich der Beruf, der Bäcker.

Wichtiger Grund für Namensänderung nötig

Übrigens lässt sich ein Nachname nicht einfach ändern. Nach den Grundsätzen des deutschen Namensrechts darf ein Name (auch der Vorname) nur bei wichtigen Gründen geändert werden. „Eine Namensänderung kommt nicht in Betracht, wenn sie nur damit begründet wird, dass der bestehende Name dem Antragsteller nicht gefällt“, schreibt das Bundesinnenministerium.

Grund für eine Änderung kann sein, wenn der Nachnamen anstößig oder lächerlich klingt. Auf diese Regelung haben auch schon ganze Orte zurückgegriffen. So hieß der Ort Spreewiese (Brandenburg) laut „Die archivalischen Quellen“ früher Leichnam, Wiesenau (Ostsachsen) hieß bis 1919 Krebsjauche. Zuständig für eine öffentlich-rechtliche Namensänderung ist in der Regel das Bürger- oder Standesamt.