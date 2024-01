Diese Gemeinderäte in Weingarten hören auf

Am 9. Juni werden die Gemeinderäte in Weingarten neu gewählt. Längst sind sie dabei, Kandidatinnen und Kandidaten zu suchen. Teilweise sind die Listen schon gefüllt. Geeignete Mitstreiter zu finden, ist allerdings schwierig - viele Bürger haben keine Zeit oder schlichtweg keine Lust, sich für das Amt zu engagieren.

Einige der jetzigen Gemeinderäte werden aufhören. Dafür sieht die FDP ihre Chance gekommen, das erste Mal seit Jahrzehnten wieder in den Weingartener Gemeinderat gewählt zu werden.

Das sagen die Grünen

Die Grünen in Weingarten haben bereits 30 Kandidaten gefunden, die sich für die Kommunalwahl aufstellen lassen. Einfach war das aber nicht, sagt Fraktionsvorsitzender Claus Kessel. Junge Mütter und Väter seien besonders schwer zu gewinnen, was an den hohen Anforderungen in Beruf und Familie liege, so Kessel.

Trotz intensiver Bemühungen erreichen wir bestimmte Gruppen nicht, sie bleiben einfach stumm Claus Kessel

Das „laute, wilde Gestreite“ und die Ampel-Koalition seien auch nicht hilfreich gewesen.

Um neue Kandidaten zu werben, brauche es die persönliche Ansprache und viele Telefonate. Auf der neuen grünen Liste sei etwa die Hälfte aller Kandidaten Frauen, auch vom Alter her sei die Truppe gemischt. Susanne Münz und Alexander Bogenrieder werden sich nicht mehr aufstellen lassen.

Das sagen die Freien Wähler Weingarten

Die Freien Wähler Weingarten haben ihre Kandidaten auch beisammen. Horst Wiest, Fraktionsvorsitzender, will allerdings nicht verraten, ob sich jemand aus der jetzigen Fraktion nicht mehr aufstellen lässt. Er selbst sei wieder mit von der Partie und setzt auf die persönliche Ansprache, wenn es darum geht, neue Mitglieder zu werben.

Wenn wir für die Kandidaten-Suche ein Plakat an die Straße hängen würden, würde sich keiner melden. Horst Wiest

Für ihn sei die Suche nicht schwieriger als die in den Vorjahren gewesen. Auf jeden Fall tue die große Politik nichts dafür, dass sich das ändere. Wiest: „So geschmeidig läuft es ja grad nicht.“ Er sei dennoch zuversichtlich, dass die FWW wieder sieben Plätze im Rat erhält. Er betont, dass die Fraktion von jeder Partei unabhängig sein möchte.

Das sagt die CDU

Alle sechs bisherigen Fraktionsmitglieder werden sich wieder aufstellen lassen, sagt CDU-Chef Markus Brunnbauer. Noch gibt es freie Plätze auf seiner Liste, er habe aber schon neue Kandidaten gewinnen können. Mitglieder wirbt er, in dem er Teilnehmer auf CDU-Veranstaltungen anspricht.

Jetzt kurz vor der Kommunalwahl hilft nur persönliche Ansprache. Markus Brunnbauer

Ein Problem bei der Anheuerung neuer Mitglieder sieht er darin, dass langfristige Bindungen in allen Lebensbereichen rückläufig sind. Man engagiere sich zeitlich befristet, aber eine Zusage für fünf Jahre im Gemeinderat, das sei schwer zu erhalten. Brunnbauer: „Ebenso schreckt der große Zeitaufwand ab, zumal die Sitzungen oft auch tagsüber zur Arbeitszeit stattfinden.“

Das sagt die SPD

Die SPD verliert nach 35 Jahren Udo Mann, der sich nicht mehr aufstellen lassen wird. „Unverhältnismäßig schwierig ist es diesmal, neue Kandidaten und Kandidatinnen zu finden“, sagt die SPD-Fraktionsvorsitzende Doris Spieß. Viele würden eher eine Belastung im Ehrenamt sehen, geben in der Regel zeitliche Probleme an, weshalb eine Kandidatur nicht möglich sei. Außerdem, so Spieß:

Unverkennbar ist, dass diesmal eine gewisse negative Grundstimmung herrscht für die Übernahme politischer Verantwortung. Doris Spieß

Dennoch habe sich etwa die Hälfte der 26 Kandidaten der vergangenen Wahl wieder aufstellen lassen. Nichts gehe bei der Kandidatensuche um das persönliche Gespräch. Spieß: „Wir brauchen Menschen, denen das Wohl unserer Stadt besonders am Herzen liegt.“

Das sagen die Bürger für Weingarten

Wieder am Start werden Bernhard Oligmüller und Peter Wielath von den Bürgern für Weingarten sein, „wenn wir eine vernünftige Liste hinbekommen“, so der Fraktionsvorsitzende Wielath. Es gebe zwar einige Bürger, die sich vorstellen können, sich zu engagieren, dennoch stoße das Amt viele ab. Wielath glaubt, dass das vor allem am hohen Zeitaufwand liegt, denn die Gemeinderäte seien in vielen Ausschüssen vertreten.

Abgesehen davon komme die jetzige Regierung bei den Menschen zurzeit nicht gut an. Peter Wielath möchte aber daran erinnern, dass es hier nicht um die Politik in Berlin gehe, sondern um das Allgemeinwohl der Stadt Weingarten. Es gehe um stabile Finanzen, genügend Wohnraum sowie Schule und Bildung vor Ort.

Das sagt die FDP, Ortsverband Weingarten

Frisch in den Vorstand des FDP-Ortsverbands Weingarten gewählt, wurde Daniel Derscheid. Er glaubt, dass es die Fraktion das erste Mal nach Jahrzehnten wieder in den Gemeinderat schaffen könnte.

Unsere Mitgliederzahl ist vor allem durch das Engagement von Benjamin Strasser, MdB, gestiegen. Daniel Derscheid

Zwar habe die FPD im Ort noch immer unter 20 Mitglieder, von denen seien jedoch einige bereit, ein Amt zu übernehmen. Derscheid: „Und ist die Liste noch so klein, einer schafft es meistens rein.“ Der 37-Jährige sehe aber auch, dass die Bereitschaft, sich politisch zu engagieren, in der Gesellschaft zurückgehe.

Das sagt die AfD, Kreisverband Ravensburg

Offen ist, ob die AfD bei der Kommunalwahl antreten wird. Der Stadt ist diesbezüglich nichts bekannt. Auf eine Anfrage unserer Zeitung antwortete der Kreisverband: „Wir können Ihnen mitteilen, dass die Kommunen zeitgleich mit den Kandidaten nach der Aufstellungsversammlung zugänglich werden.“